"Сити" стал чемпионом, а "Форест" избежал вылета благодаря поражению "Арсенала"

Потерпев поражение 1:0 в гостях у "Ноттингем Форест", "Арсенал" позволил своему сопернику избежать вылета, а также досрочно сделал "Манчестер Сити" чемпионом Премьер-Лиги в сезоне 2022/23.

Стартовый состав "лесников" не претерпел изменений относительно 2:2 против "Челси" в прошлый уикенд.



В старт "канониров" вернулись Томас Партей и Леандро Троссард, заменив Кирана Тирни и Габриэля Мартинелли.



"Арсенал" лучше выглядел в начале матча, однако на 19-й минуте "Форест" воспользовался ошибкой Мартина Эдегора и убежал в контратаку. Морган Гиббс-Уайт сделал передачу в штрафную, где Габриэль Магальяэс не смог помешать Тайво Авоньи поразить ворота в касание — 1:0.



В дальнейшем шла обоюдоострая игра. "Канониры" много атаковали, но при этом оставляли шансы для ответных действий сопернику. И даже удивительно, что до перерыва забить больше никому не удалось.



После перерыва гости принялись безраздельно владеть мячом, но моменты как отрезало. Только на 61-й минуте Букайо Сака пробивал с острого угла, но голкипер хозяев Нето сыграл надежно.



На 67-й минуте у "Форест" был похожий на Сака момент, но Гиббс-Уайт своим ударом лишь всколыхнул сетку со внешней стороной стопы.



"Арсенал" давил достаточно однообразно и примитивно, и "лесникам" не составило труда удержать победный счет. В концовке у "канониров" просто не было моментов.



"Арсенал" уже явно доигрывает сезон, и даже возможность на один день отсрочить чемпионство "Манчестер Сити" не смогла мотивировать "канониров". "Форест" победа была нужнее, потому что этим результатом "лесники" продлили свою прописку в Премьер-Лиге.



"Ноттингем Форест" — "Арсенал". Отчет о матче