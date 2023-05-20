"Сити" стал чемпионом, а "Форест" избежал вылета благодаря поражению "Арсенала"

Тайво Авоньи Потерпев поражение 1:0 в гостях у "Ноттингем Форест", "Арсенал" позволил своему сопернику избежать вылета, а также досрочно сделал "Манчестер Сити" чемпионом Премьер-Лиги в сезоне 2022/23.

Стартовый состав "лесников" не претерпел изменений относительно 2:2 против "Челси" в прошлый уикенд.

В старт "канониров" вернулись Томас Партей и Леандро Троссард, заменив Кирана Тирни и Габриэля Мартинелли.

"Арсенал" лучше выглядел в начале матча, однако на 19-й минуте "Форест" воспользовался ошибкой Мартина Эдегора и убежал в контратаку. Морган Гиббс-Уайт сделал передачу в штрафную, где Габриэль Магальяэс не смог помешать Тайво Авоньи поразить ворота в касание — 1:0.

В дальнейшем шла обоюдоострая игра. "Канониры" много атаковали, но при этом оставляли шансы для ответных действий сопернику. И даже удивительно, что до перерыва забить больше никому не удалось.

После перерыва гости принялись безраздельно владеть мячом, но моменты как отрезало. Только на 61-й минуте Букайо Сака пробивал с острого угла, но голкипер хозяев Нето сыграл надежно.

На 67-й минуте у "Форест" был похожий на Сака момент, но Гиббс-Уайт своим ударом лишь всколыхнул сетку со внешней стороной стопы.

"Арсенал" давил достаточно однообразно и примитивно, и "лесникам" не составило труда удержать победный счет. В концовке у "канониров" просто не было моментов.

"Арсенал" уже явно доигрывает сезон, и даже возможность на один день отсрочить чемпионство "Манчестер Сити" не смогла мотивировать "канониров". "Форест" победа была нужнее, потому что этим результатом "лесники" продлили свою прописку в Премьер-Лиге.

"Ноттингем Форест" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2023 21:35

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Последние комментарии:




  1. shakur 20.05.2023 22:42 # shakur
    Ливерпуль - 10 ОУ
    Арсенал - 7 ОУ
    МС - 5 ОУ
    МЮ - 4 ОУ
    Челси - 0 ОУ

    (ответить)

  2. ian 20.05.2023 22:41 # ian
    Надо проверить Арсенал на договорные матчи
    Легко могли взять АПЛ, но вовремя отступились, как только нефтебомжи забашляли за тормоза, а теперь и аутсайдеров вытаскивают из ямы
    Ну что за шлюх етот Арсенал

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  3. bembo 20.05.2023 22:40 # bembo
    Опять челси забыл...

    (ответить)

  4. alexomck 20.05.2023 22:38 # alexomck
    Манчестер Юнайтед - 20 АПЛ
    Ливерпуль - 19 АПЛ
    Арсенал - 13 АПЛ
    Эвертон - 9 АПЛ
    Манчестер Сити - 9 АПЛ
    Астон Вилла - 7 АПЛ
    Сандерленд - 6 АПЛ
    Ньюкасл Юнайтед - 4 АПЛ
    Шеффилд Уэнсдей - 4 АПЛ
    Вулверхэмптон Уондерерс - 3 АПЛ
    Лидс Юнайтед - 3 АПЛ
    Хаддерсфилд Таун - 3 АПЛ
    Блэкберн Роверс - 3 АПЛ
    Престон Норт Энд - 2 АПЛ
    Тоттенхэм Хотспур - 2 АПЛ
    Дерби Каунти - 2 АПЛ
    Бернли - 2 АПЛ
    Портсмут - 2 АПЛ
    Шеффилд Юнайтед - 1 АПЛ
    Вест Бромвич Альбион - 1 АПЛ
    Ипсвич Таун - 1 АПЛ
    Ноттингем Форест - 1 АПЛ
    Лестер Сити - 1 АПЛ

    (ответить)

  5. true-manc 20.05.2023 22:35 # true-manc
    CHAMPIONS! | Man City are the Premier League 2022/23 Champions! | 3-IN-A-ROW!
    https://youtu.be/f62PqJTb-uE

    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  6. takernotagiver 20.05.2023 22:33 # takernotagiver
    По всем позициям Сити бьет Арсенал по цене игроков. Так что все логично

    (ответить)

  7. bembo 20.05.2023 22:30 # bembo
    Сещерка забыл челси.
    Непорядок. Память у солевых как у рыбки...

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  8. alexomck 20.05.2023 22:27 # alexomck
    Ливерпуль - 6 ЛЧ
    Манчестер Юнайтед - 3 ЛЧ
    Ноттингем Форест - 2 ЛЧ
    Астон Вилла - 1 ЛЧ
    Манчестер Сити - 0 ЛЧ

    Челси - 0 ЛЧ

    (ответить)

  9. bembo 20.05.2023 22:27 # bembo
    Бля... Не... Он реально болен.

    (ответить)

  10. bembo 20.05.2023 22:27 # bembo
    Ковентри и Лутон сыграют в финале плей-офф за выход в Английскую Премьер-лигу.

    Оруууууууу

    (ответить)

  11. hachidlo 20.05.2023 22:25 # hachidlo
    Ублюдок Пеп, лысый шарлатан, ты лично ответишь за разорванную жопу мелкого канонира! Тварь.

    (ответить)

  12. takernotagiver 20.05.2023 22:25 # takernotagiver
    По моему все логично
    _____________________

    Состав Сити 22/23, купленные игроки:

    Эдерсон - куплен 17/18 - 40 млн евро

    Основа:
    Рубен Диаш - куплен 20/21 - 71.60 млн евро
    Натан Аке - куплен 20/21 - 45.30 млн евро
    Кайл Уокер - куплен 17/18 - 52.70 млн евро
    Джон Стоунс - куплен 16/17 - 55.60 млн евро

    Запасные:
    Эймерик Лапорта - куплен 17/18 - 65 млн евро
    Жоао Кансело - куплен 19/20 - 65 млн евро
    Мануэль Аканджи - куплен 22/23 - 17 млн евро
    Серхио Гомез - куплен 22/23 - 13 млн евро

    Основа:
    Родри - куплен 19/20 - 70 млн евро
    Кевин де Брюйне - куплен 15/16 - 76 млн евро
    Бернардо Сильва - куплен 17/18 - 50 млн евро
    Джек Грилиш - куплен 21/22 - 117.50 млн евро
    Илкай Гюндоган - куплен 16/17 - 27 млн евро

    Запасные:
    Рияд Марез - куплен 18/19 - 67.80 млн евро
    Калвин Филлипс - куплен 22/23 - 49 млн евро

    Основа:
    Эрлинг Холланд - куплен 22/23 - 60 млн евро



    Проданные дорого ранее купленные дорого игроки:
    Ферран Торрес - куплен 20/21 и продан 21/22 - 33.50 млн евро и 55 млн евро
    Рахим Стерлинг - куплен 15/16 и продан 22/23 - 63.70 млн евро и 56.20 млн евро
    Николас Отаменди - куплен 15/16 и продан 20/21 - 44.50 млн евро и 15 млн евро
    Анхелино - куплен 19/20 и продан 21/22 - 12 млн евро и 18 млн евро
    Лерой Сане - куплен 16/17 и продан 20/21 - 52 млн евро и 49 млн евро
    Данило - куплен 17/18 и продан 19/20 - 30 млн евро и 37 млн евро
    Габриэль ДЖезус - куплен 16/17 и продан 22/23 - 32 млн евро и 52.2 млн евро
    Уильфред Бони - куплен 14/15 и продан 17/18 - 32.30 млн евро и 13 млн евро
    Нолито - куплен 16/17 и продан 17/18 - 18 млн евро и 7 млн евро
    Стефан Йоветич - куплен 13/14 и продан 17/18 - 26 млн евро и 13.50 млн евро
    Эдин Джеко - куплен 10/11 и продан 16/17 - 37 млн евро и 11 млн евро


    Cостав Арсенала 22/23, купленные игроки:

    Аарон Рамсдейл - куплен 21/22 - 28 млн евро

    Основа:
    Виллиам Салиба - куплен 19/20 - 30 млн евро
    Габриэль Магаляеш - куплен 20/21 - 26 млн евро
    Олександр Зинченко - куплен 22/23 - 35 млн евро
    Бен Уайт - куплен 21/22 - 58.50 млн евро

    Запасные:
    Якуб Кивиор - куплен 22/23 - 25 млн евро
    Киран Тирни - куплен 19/20 - 27 млн евро
    Роб Холдинг - куплен 16/17 - 3 млн евро
    Такехиро Томиясу - куплен 21/22 - 18.60 млн евро

    Основа:
    Томас Парти - куплен 20/21 - 50 млн евро
    Мартин Одегар - куплен 21/22 - 35 млн евро
    Гранит Джака - куплен 16/17 - 45 млн евро

    Запасные:
    Жоржиньо - куплен 22/23 - 11.30 млн евро
    Локонга - куплен 22/23 - 17.50 млн евро
    Эльнени - куплен 15/16 - 12.50 млн евро
    Фабио Виейра - куплен 22/23 - 35 млн евро

    Основа:
    Габриэль Мартинелли - куплен 19/20 - 7.10 млн евро
    Габриэль Джезус - куплен 22/23 - 52.2 млн евро

    Запасные:
    Леандро Троссар - куплен 22/23 - 24 млн евро


    Дорогие игроки вне состава:
    Нуно Тавареш - куплен 21/22 - 8 млн евро
    Пепе - куплен 19/20 - 80 млн евро


    Проданные ранее купленные дорого игроки:
    Матео Гендузи - куплен 18/19 и продан 22/23 - 8 млн евро и 11 млн евро
    Лукас Торрейра - куплен 18/19 и продан 22/23 - 28.65 и 6 млн евро
    Жиру - куплен 12/13 и продан 17/18 - 12 млн евро и 17 млн евро
    Алексис Санчез - куплен 14/15 и продан 17/18 - 42.50 млн евро и 34 млн евро
    Тео Уолкотт - куплен 05/06 и продан 17/18 - 10.5 млн евро и 22.50 млн евро
    Лукас Перес - куплен 16/17 и продан 18/19 - 20 млн евро и 4 млн евро
    Габриэль Паулиста - куплен 14/15 и продан 17/18 - 15 млн евро и 11 млн евро
    Алекс Чемберлен - куплен 11/12 и продан 17/18 - 13.80 млн евро и 38 млн евро

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  13. alexomck 20.05.2023 22:25 # alexomck
    Ливерпуль - 6 ЛЧ
    Манчестер Юнайтед - 3 ЛЧ
    Ноттингем Форест - 2 ЛЧ
    Астон Вилла - 1 ЛЧ
    Манчестер Сити - 0 ЛЧ

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  14. bembo 20.05.2023 22:25 # bembo
    Лузерпук+асеноль = раися
    Сечете!?)

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  15. takernotagiver 20.05.2023 22:21 # takernotagiver
    Просто уничтожили всю конкуренцию, вбухав бабла в записной середняк. Нюкасл если столько вбухает и возьмет тренера помаститей тоже будет весь АПЛ драть. А попробуйте без денег теперь, голубые пидарасы. С деньгами все могут

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  16. skydreams 20.05.2023 22:21 # skydreams
    молодцы ггшки. 2 место тоже збс. я когда all or nothing смотрел чот мнение было, что артетыч чисто мотиватор и как тренер вообще не очень. оказалось наоборот и в этом сезоне арсик был оч хорош, учитывая их объективно слабоватый состав. ну а чемпик сити обыденность, особых эмоций не вызывает, впрочем как всегда

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  17. takernotagiver 20.05.2023 22:18 # takernotagiver
    Чемпионства Сити так же логичны как и чемпионства ПСЖ. Баблом всех задавили

    (ответить)

  18. true-manc 20.05.2023 22:14 # true-manc
    > Клуб из Манчестера выиграл АПЛ в 29-й раз. У команд из Ливерпуля 28 титулов

    футбольная столица мира

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  19. true-manc 20.05.2023 22:13 # true-manc
    > Контракт Гвардиолы – минимум до 2025-го

    ссытесь, чмохи?

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  20. true-manc 20.05.2023 22:11 # true-manc
    Команда тренера Пепа Гвардиолы завоевала титул в АПЛ в сезонах 2020/21, 2021/22 и 2022/23.

    До этого единственной командой, побеждавшей в АПЛ трижды подряд, был «Манчестер Юнайтед», причем команда тренера Алекса Фергюсона делала это дважды (1998/99, 1999/2000, 2000/01 и 2006/07, 2007/08, 2008/09).

    В высшем дивизионе Англии три титула подряд брали «Ливерпуль» (1981/82, 1982/83, 1983/84), «Арсенал» (1931/32, 1932/33, 1933/34), «Хаддерсфилд» (1923/24, 1924/25, 1925/26).


    представляю как в следующем сезоне скумы лузерпуки и калониры будут надрываться, лишь бы КОРОЛИ не сиканули на их достижения и не взяли четвертое чемпионство подряд

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