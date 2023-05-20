"Сити" стал чемпионом, а "Форест" избежал вылета благодаря поражению "Арсенала"
Потерпев поражение 1:0 в гостях у "Ноттингем Форест", "Арсенал" позволил своему сопернику избежать вылета, а также досрочно сделал "Манчестер Сити" чемпионом Премьер-Лиги в сезоне 2022/23.
Стартовый состав "лесников" не претерпел изменений относительно 2:2 против "Челси" в прошлый уикенд.
В старт "канониров" вернулись Томас Партей и Леандро Троссард, заменив Кирана Тирни и Габриэля Мартинелли.
"Арсенал" лучше выглядел в начале матча, однако на 19-й минуте "Форест" воспользовался ошибкой Мартина Эдегора и убежал в контратаку. Морган Гиббс-Уайт сделал передачу в штрафную, где Габриэль Магальяэс не смог помешать Тайво Авоньи поразить ворота в касание — 1:0.
В дальнейшем шла обоюдоострая игра. "Канониры" много атаковали, но при этом оставляли шансы для ответных действий сопернику. И даже удивительно, что до перерыва забить больше никому не удалось.
После перерыва гости принялись безраздельно владеть мячом, но моменты как отрезало. Только на 61-й минуте Букайо Сака пробивал с острого угла, но голкипер хозяев Нето сыграл надежно.
На 67-й минуте у "Форест" был похожий на Сака момент, но Гиббс-Уайт своим ударом лишь всколыхнул сетку со внешней стороной стопы.
"Арсенал" давил достаточно однообразно и примитивно, и "лесникам" не составило труда удержать победный счет. В концовке у "канониров" просто не было моментов.
"Арсенал" уже явно доигрывает сезон, и даже возможность на один день отсрочить чемпионство "Манчестер Сити" не смогла мотивировать "канониров". "Форест" победа была нужнее, потому что этим результатом "лесники" продлили свою прописку в Премьер-Лиге.
"Ноттингем Форест" — "Арсенал". Отчет о матче
20.05.2023 21:35
Просмотров: 2505
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Последние комментарии:
Ливерпуль - 10 ОУ
Арсенал - 7 ОУ
МС - 5 ОУ
МЮ - 4 ОУ
Челси - 0 ОУ
(ответить)
Надо проверить Арсенал на договорные матчи
Легко могли взять АПЛ, но вовремя отступились, как только нефтебомжи забашляли за тормоза, а теперь и аутсайдеров вытаскивают из ямы
Ну что за шлюх етот Арсенал
(ответить)
Опять челси забыл...
(ответить)
Манчестер Юнайтед - 20 АПЛ
Ливерпуль - 19 АПЛ
Арсенал - 13 АПЛ
Эвертон - 9 АПЛ
Манчестер Сити - 9 АПЛ
Астон Вилла - 7 АПЛ
Сандерленд - 6 АПЛ
Ньюкасл Юнайтед - 4 АПЛ
Шеффилд Уэнсдей - 4 АПЛ
Вулверхэмптон Уондерерс - 3 АПЛ
Лидс Юнайтед - 3 АПЛ
Хаддерсфилд Таун - 3 АПЛ
Блэкберн Роверс - 3 АПЛ
Престон Норт Энд - 2 АПЛ
Тоттенхэм Хотспур - 2 АПЛ
Дерби Каунти - 2 АПЛ
Бернли - 2 АПЛ
Портсмут - 2 АПЛ
Шеффилд Юнайтед - 1 АПЛ
Вест Бромвич Альбион - 1 АПЛ
Ипсвич Таун - 1 АПЛ
Ноттингем Форест - 1 АПЛ
Лестер Сити - 1 АПЛ
(ответить)
CHAMPIONS! | Man City are the Premier League 2022/23 Champions! | 3-IN-A-ROW!
https://youtu.be/f62PqJTb-uE
КОРОЛИ!!!
(ответить)
По всем позициям Сити бьет Арсенал по цене игроков. Так что все логично
(ответить)
Сещерка забыл челси.
Непорядок. Память у солевых как у рыбки...
(ответить)
Ливерпуль - 6 ЛЧ
Манчестер Юнайтед - 3 ЛЧ
Ноттингем Форест - 2 ЛЧ
Астон Вилла - 1 ЛЧ
Манчестер Сити - 0 ЛЧ
Челси - 0 ЛЧ
(ответить)
Бля... Не... Он реально болен.
(ответить)
Ковентри и Лутон сыграют в финале плей-офф за выход в Английскую Премьер-лигу.
Оруууууууу
(ответить)
Ублюдок Пеп, лысый шарлатан, ты лично ответишь за разорванную жопу мелкого канонира! Тварь.
(ответить)
По моему все логично
_____________________
Состав Сити 22/23, купленные игроки:
Эдерсон - куплен 17/18 - 40 млн евро
Основа:
Рубен Диаш - куплен 20/21 - 71.60 млн евро
Натан Аке - куплен 20/21 - 45.30 млн евро
Кайл Уокер - куплен 17/18 - 52.70 млн евро
Джон Стоунс - куплен 16/17 - 55.60 млн евро
Запасные:
Эймерик Лапорта - куплен 17/18 - 65 млн евро
Жоао Кансело - куплен 19/20 - 65 млн евро
Мануэль Аканджи - куплен 22/23 - 17 млн евро
Серхио Гомез - куплен 22/23 - 13 млн евро
Основа:
Родри - куплен 19/20 - 70 млн евро
Кевин де Брюйне - куплен 15/16 - 76 млн евро
Бернардо Сильва - куплен 17/18 - 50 млн евро
Джек Грилиш - куплен 21/22 - 117.50 млн евро
Илкай Гюндоган - куплен 16/17 - 27 млн евро
Запасные:
Рияд Марез - куплен 18/19 - 67.80 млн евро
Калвин Филлипс - куплен 22/23 - 49 млн евро
Основа:
Эрлинг Холланд - куплен 22/23 - 60 млн евро
Проданные дорого ранее купленные дорого игроки:
Ферран Торрес - куплен 20/21 и продан 21/22 - 33.50 млн евро и 55 млн евро
Рахим Стерлинг - куплен 15/16 и продан 22/23 - 63.70 млн евро и 56.20 млн евро
Николас Отаменди - куплен 15/16 и продан 20/21 - 44.50 млн евро и 15 млн евро
Анхелино - куплен 19/20 и продан 21/22 - 12 млн евро и 18 млн евро
Лерой Сане - куплен 16/17 и продан 20/21 - 52 млн евро и 49 млн евро
Данило - куплен 17/18 и продан 19/20 - 30 млн евро и 37 млн евро
Габриэль ДЖезус - куплен 16/17 и продан 22/23 - 32 млн евро и 52.2 млн евро
Уильфред Бони - куплен 14/15 и продан 17/18 - 32.30 млн евро и 13 млн евро
Нолито - куплен 16/17 и продан 17/18 - 18 млн евро и 7 млн евро
Стефан Йоветич - куплен 13/14 и продан 17/18 - 26 млн евро и 13.50 млн евро
Эдин Джеко - куплен 10/11 и продан 16/17 - 37 млн евро и 11 млн евро
Cостав Арсенала 22/23, купленные игроки:
Аарон Рамсдейл - куплен 21/22 - 28 млн евро
Основа:
Виллиам Салиба - куплен 19/20 - 30 млн евро
Габриэль Магаляеш - куплен 20/21 - 26 млн евро
Олександр Зинченко - куплен 22/23 - 35 млн евро
Бен Уайт - куплен 21/22 - 58.50 млн евро
Запасные:
Якуб Кивиор - куплен 22/23 - 25 млн евро
Киран Тирни - куплен 19/20 - 27 млн евро
Роб Холдинг - куплен 16/17 - 3 млн евро
Такехиро Томиясу - куплен 21/22 - 18.60 млн евро
Основа:
Томас Парти - куплен 20/21 - 50 млн евро
Мартин Одегар - куплен 21/22 - 35 млн евро
Гранит Джака - куплен 16/17 - 45 млн евро
Запасные:
Жоржиньо - куплен 22/23 - 11.30 млн евро
Локонга - куплен 22/23 - 17.50 млн евро
Эльнени - куплен 15/16 - 12.50 млн евро
Фабио Виейра - куплен 22/23 - 35 млн евро
Основа:
Габриэль Мартинелли - куплен 19/20 - 7.10 млн евро
Габриэль Джезус - куплен 22/23 - 52.2 млн евро
Запасные:
Леандро Троссар - куплен 22/23 - 24 млн евро
Дорогие игроки вне состава:
Нуно Тавареш - куплен 21/22 - 8 млн евро
Пепе - куплен 19/20 - 80 млн евро
Проданные ранее купленные дорого игроки:
Матео Гендузи - куплен 18/19 и продан 22/23 - 8 млн евро и 11 млн евро
Лукас Торрейра - куплен 18/19 и продан 22/23 - 28.65 и 6 млн евро
Жиру - куплен 12/13 и продан 17/18 - 12 млн евро и 17 млн евро
Алексис Санчез - куплен 14/15 и продан 17/18 - 42.50 млн евро и 34 млн евро
Тео Уолкотт - куплен 05/06 и продан 17/18 - 10.5 млн евро и 22.50 млн евро
Лукас Перес - куплен 16/17 и продан 18/19 - 20 млн евро и 4 млн евро
Габриэль Паулиста - куплен 14/15 и продан 17/18 - 15 млн евро и 11 млн евро
Алекс Чемберлен - куплен 11/12 и продан 17/18 - 13.80 млн евро и 38 млн евро
(ответить)
Ливерпуль - 6 ЛЧ
Манчестер Юнайтед - 3 ЛЧ
Ноттингем Форест - 2 ЛЧ
Астон Вилла - 1 ЛЧ
Манчестер Сити - 0 ЛЧ
(ответить)
Лузерпук+асеноль = раися
Сечете!?)
(ответить)
Просто уничтожили всю конкуренцию, вбухав бабла в записной середняк. Нюкасл если столько вбухает и возьмет тренера помаститей тоже будет весь АПЛ драть. А попробуйте без денег теперь, голубые пидарасы. С деньгами все могут
(ответить)
молодцы ггшки. 2 место тоже збс. я когда all or nothing смотрел чот мнение было, что артетыч чисто мотиватор и как тренер вообще не очень. оказалось наоборот и в этом сезоне арсик был оч хорош, учитывая их объективно слабоватый состав. ну а чемпик сити обыденность, особых эмоций не вызывает, впрочем как всегда
(ответить)
Чемпионства Сити так же логичны как и чемпионства ПСЖ. Баблом всех задавили
(ответить)
> Клуб из Манчестера выиграл АПЛ в 29-й раз. У команд из Ливерпуля 28 титулов
футбольная столица мира
(ответить)
> Контракт Гвардиолы – минимум до 2025-го
ссытесь, чмохи?
(ответить)
Команда тренера Пепа Гвардиолы завоевала титул в АПЛ в сезонах 2020/21, 2021/22 и 2022/23.
До этого единственной командой, побеждавшей в АПЛ трижды подряд, был «Манчестер Юнайтед», причем команда тренера Алекса Фергюсона делала это дважды (1998/99, 1999/2000, 2000/01 и 2006/07, 2007/08, 2008/09).
В высшем дивизионе Англии три титула подряд брали «Ливерпуль» (1981/82, 1982/83, 1983/84), «Арсенал» (1931/32, 1932/33, 1933/34), «Хаддерсфилд» (1923/24, 1924/25, 1925/26).
представляю как в следующем сезоне скумы лузерпуки и калониры будут надрываться, лишь бы КОРОЛИ не сиканули на их достижения и не взяли четвертое чемпионство подряд
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