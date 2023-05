Светская хроника за четверг

Садио Мане не вернется в Премьер-Лигу. "Арсенал" предложит 92 миллиона фунтов за Деклана Райса. Джеймс Милнер отказался стать помощником Юргена Клоппа в "Ливерпуле". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Нападающий Садио Мане хочет остаться в "Баварии", несмотря на слухи о возвращении экс-игрока "Ливерпуля" в Премьер-Лигу. (Fabrizio Romano)



Агент нападающего "Реала" Винисиуса открыт к переезду своего клиента в Премьер-Лигу, но только когда-нибудь в будущем. (The Telegraph)



"Арсенал" собирается предложить 92 миллиона фунтов за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса. (The Telegraph)



"Барселона" надеется опередить "Арсенал" в борьбе за полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди. (Daily Express)



ПСЖ вернется за полузащитником "Манчестер Сити" Бернарду Силвой, которого парижане не смогли купить прошлым летом за 70 млн. фунтов. (The Telegraph)



Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни находится в шорт-листе целей "Челси" на лето. (Evening Standard)



"Челси" обсудит будущее нападающего Ромелу Лукаку только после финала Лиги Чемпионов. (The Telegraph)



Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш, которого сейчас арендует "Челси", может перейти в "Ньюкасл". (Marca)



"Тоттенхэм" заинтересован в полузащитнике "Марселя" Маттео Гендузи. (Daily Mail)



Другое



"Ливерпуль" обсудит с защитником Трентом Александер-Арнольдом новый контракт. (Jacque Talbot)



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пытался предотвратить уход полузащитника Джеймса Милнера, предлагая тому место в своем штабе, но ветеран отказался. (Daily Mirror)



16-летний Зак Гиггз, сын легенды МЮ Райана Гиггза, заключил юношеский контракт с вернувшимся в Премьер-Лигу "Шеффилд Юнайтед". (Daily Star)



Директор Матеу Алемани откажет "Астон Вилле" и останется в "Барселоне". (Goal)