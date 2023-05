Светская хроника за среду

ПСЖ ведет переговоры с Харри Кейном. Пьер-Эмерик Обамеянг стал чемпионом Ла Лиги. Эд Вудворд нашел новую работу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Футбольный советник ПСЖ Луиш Кампуш встретился с представителями нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна. (Foot Mercato)



"Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" заинтересованы в нападающем "Ромы" Тэмми Абрахэме. (Tuttomercatoweb)



"Арсенал" находится среди клубов, заинтересованных в вингере "Байера" Муссе Диаби. (The Telegraph)



"Арсенал" и "Барселона" заинтересованы в полузащитнике Илкае Гюндогане, чей контракт с "Манчестер Сити" истекает в конце сезона. (Bild)



"Ливерпуль" не собирается возвращать нападающего "Баварии" Садио Мане, хотят тот и доступен для трансфера. (Football Insider)



"Лидсу" нужно избежать вылета из Премьер-Лиги, чтобы иметь шансы вернуть полузащитника "Ливерпуля" Джеймса Милнера. (Daily Mail)



"Брентфорд" нацелился на нападающего "Страсбура" Хабиба Диалло. (Football Insider)



Голкипер Эмилиано Мартинес хочет уйти из "Астон Виллы" и выступать за большой клуб. (Football Insider)



"Астон Вилла" вступила в борьбу за полузащитника "Спортинга" Мануэля Угарте. (Daily Mail)



На Угарте претендуют три клуба Премьер-Лиги. (Fabrizio Romano)



"Бернли" хочет полузащитника "Арсенала" Альбера Самби Локонгу. (The Sun)



Другое



Новое предложение шейха Джассима о покупке "Юнайтед" не превышает 5.5 млрд. фунтов. (The Guardian)



По другой версии четвертое предложение шейха Джассима составляет свыше 5.6 млрд. фунтов. (Ben Jacobs)



"Тоттенхэм" обдумывает назначение Брендана Роджерса своим новым главным тренером. (Football Transfers)



"Фейеноорд" предложит новый контракт своему главному тренеру Арне Слоту, чтобы оградить того от интереса "Тоттенхэма". (Daily Mail)



Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг был признан чемпионом Ла Лиги, хотя сыграл только восемь минут за "Барселону" в этом сезоне. (talkSPORT)



"Челси" запретил своему полузащитнику Кэрни Чуквуэмеке выступить за юношескую сборную Англии U-20 на Чемпионате Мира. (talkSPORT)



Бывший вице-президент "Юнайтед" Эд Вудворд и голкипер "Норвича" Тим Крул основали образовательную киберспортивную компанию EStars. (Daily Star)