Каррагер напомнил, что не Клопп первым сделал Трента полузащитником

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер напомнил, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не был первым, кто стал использовать правого защитника Трента Александер-Арнольда в роли полузащитника.

Накануне против "Лестера" Александер-Арнольд провел очередной блестящий матч в качестве полузащитника, своим голом упрочив победу "Ливерпуля" — 0:3.



Каррагер вспоминает, что Александер-Арнольд вышел играть полузащитника еще в матче за сборную Англии против Андорры в отборе к Чемпионату Мира в сентябре 2021.



Тогда Клопп был чрезвычайно возмущен экспериментом Гарета Саутгейта, но в концовке этого сезона сам стал использовать Трента в центре поля.



"Не забывайте, что первым, кто стал ставить его в полузащиту раньше всех, был Саутгейт. И, вообще-то, Клопп критиковал Саутгейта за это".



"Когда вы говорите о выборе полузащитников в сборной Англии, вы вспоминаете о Деклане Райсе, Беллингеме. Но в остальном выборе невелик, если честно".



"Думаю, он может претендовать на эту роль, на роль полузащитника, хотя сейчас его роль является гибридной".



"Думаю, еще не было другого крайнего защитника, которого бы мы обсуждали так много. И причина этого в том, что мы никогда не видели кого-нибудь вроде него. Ты смотришь на него и думаешь: "Как можно так хорошо обращаться с мячом, исполнять штрафные и подачи с флангов".



"Сейчас он исполняет эту гибридную роль, подключаясь в полузащиту, диктуя игру, создавая моменты практически с середины поля. И он даже не является 10-м номером, который разворачивается и делает короткие передачи. Он делает передачи на 40-45 метров, отправляя партнеров в прорыв".



"Мы не можем отрицать того, что он уязвим в обороне, но он, наверное, самый обсуждаемый крайний защитник всех времен, в эру Премьер-Лиги — уж точно", — сообщил Каррагер Sky Sports.