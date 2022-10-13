Агбонлахор: "Александер-Арнольд — защитник уровня Лиги Один"

Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор не согласился с утверждением, что Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" является защитником уровня Чемпионшипа.

В прошлом месяце бывший игрок "Челси" Франк Лебеф сделал громкое заявление насчет уровня оборонительных навыков Александер-Арнольда.



По мнению Агбонлахора все еще хуже, и Трент обороняется так, как обороняются в третьем дивизионе, однако главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прощает это подопечному из-за вклада в атакующую игру.



"А мы можем поговорить, насколько плохо "Ливерпуль" обороняется? Я имею ввиду, что у них творится абсолютный беспорядок в обороне. Думаю, они чересчур полагались на Ван Дейка, но им это сходило с рук, потому что он был так хорош".



"Теперь Ван Дейк сбавил обороты — то ли из-за травмы, то ли из-за потери уверенности в себе ввиду неважной формы. И это повлияло на их всех. Они утратили прежнюю веру, и соперники поняли, что могут делать Трента своей мишенью".



"Они будут пытаться пройти через зону Трента каждый раз, когда владеют мячом. Если бы я был игроком, то перед матчем против "Ливерпуля" тренер в первую очередь сказал бы нам: "Переводите мяч налево, сделайте так, чтобы Трент остался один, и обыгрывайте его один в один".



"Он защитник уровня Лиги Один, но атакующий игрок уровня Лиги Чемпионов. Клопп знает это, он обожает его атакующие способности, но в обороне он никуда не годится. Вспомните первый гол "Арсенала" — что делал тогда Трент? Он был Бэмби на льду", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.