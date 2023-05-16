Клопп обещает, что "Ливерпуль" продолжит оказывать давление на "Ньюкасл" и МЮ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед", что его команда продолжит оказывать давление в остатке сезона.

Дубль Кертиса Джонса и гол Трента Александер-Арнольда позволили "Ливерпулю" разгромить "Лестер" со счетом 0:3 в понедельник вечером. Эта победа гарантировала "красным" минимум путевку в Лигу Европы.



При этом "Ливерпуль" все еще сохраняет шансы на Лигу Чемпионов, отставая от "Ньюкасла" с "Юнайтед" на одно очко. И хотя "красные" сыграли на матч больше, Клопп не даст конкурентам перевести дух.



"Побеждать — это все, что мы можем. Попадание в топ-4 не выглядит вероятным, когда смотришь, как играют "Ньюкасл" и "Юнайтед". Они обладают таким мастерством. Но будет очень жаль, если они оступятся, а мы не сможем этим воспользоваться. Поэтому мы должны делать свою работу".



"Наша работа в том, чтобы продолжать оказывать давление (на "Ньюкасл" и МЮ), но если не выйдет, то это уже и так лучше, чем мы могли ожидать шесть или семь недель назад".



"Я без понятия, что это значит для нас. Четыре или пять лет назад "Челси" висел у нас на шее и постоянно побеждал. Кажется, в том году мы финишировали четвертыми и отправились в квалификационный раунд".



"Нам нужно было выиграть последний матч, а до того матча нам нужно было побеждать, побеждать и побеждать, потому что соперник сзади побеждал постоянно".



"Тогда мы справились, и я ожидаю, что эти парни тоже справятся, если често. Это заставляет тебя быть в тонусе, и в этом наша работа — а дальше посмотрим".



"Шесть или семь недель назад я бы не поверил, что это все еще будет возможно. В то время нам так не хватало стабильности", — цитирует Клоппа The Independent.