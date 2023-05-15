Тен Хаг сделал намек насчет Диалло

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг намекнул, что вингер Амад Диалло может стать частью первой команды в следующем сезоне.

Первые 18 месяцев на Туманном Альбионе после перехода из "Аталанты" в январе 2021 сложились очень непросто для Диалло, и прошлым летом "Юнайтед" принял решение отправить Амада за практикой в Чемпионшип.



Так Диалло оказался в "Сандерленде". Амад забил 13 голов в регулярном сезоне Чемпионшипа и помог "черным котам" финишировать в зоне плей-офф.



На этом Диалло не остановился и в минувшую субботу стал автором победного для "Сандерленда" гола в первом полуфинальном матче плей-офф против "Лутона" (2:1), блестяще исполнив штрафной в самой концовке.



Как бы ни завершился этот сезон ля "Сандерленда", своей игрой 20-летний ивуариец уже привлек внимание Тен Хага.



"Мы отправляем таких игроков в аренду, чтобы позволить им развиваться и прогрессировать, а затем вернуть их. В этом смысл аренды", — цитирует Тен Хага Daily Mail.