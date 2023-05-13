"Челси" меняет политику клуба насчет арендованных игроков

Владелец "Челси" Тодд Бели решил изменить политику клуба в отношении игроков, отправляемых в аренду.

В эру Романа Абрамовича, предшественника Бели, "Челси" приучил к тому, что клуб обладал целой армией игроков, которые годами скитались по арендам, и только единицы из них получали шанс в первой команде "синих".



Например, на своем пике, в 2019 году, "Челси" владел 41 игроком, которые были отправлены за игровой практикой в другие клубе.



Однако теперь этому приходит конец, утверждает Evening Standard. Новая стратегия "Челси" заключается в том, что "Челси" будет отправлять в аренду только тех игроков, в которых видит потенциал пробиться в свою первую команду. От прочих клуб будет избавляться насовсем.



Данная стратегия, за внедрение которой отвечают спортивные директора "Челси" Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт, является не только прихотью Бели, но и реакцией клуба на нововведения ФИФА.



Со следующего сезона ФИФА ограничивает количество игроков, которых клуб может отправить в аренду, семью.



Эти семь слотов "Челси" хочет заполнить молодыми игроками, которые нуждаются в практике и обладают потенциалом в будущем заиграть в первой команде "синих".



Среди тех, кто будет принесен в жертву, учитывая новую политку, называются Абдул Рахман Баба и Тьемуэ Бакайоко. Вообще, веб-сайт "Челси" показывает, что в этом сезоне "синие" отправили в аренду 21 игрока, большинству из которых вскоре придется искать новое пристанище.



Вместе с этим "Челси" планирует создать свою сеть дочерних клубов по примеру "Манчестер Сити". Это позволит "синим" находить и развивать талантов со всего мира, избегая противоречий с правилами ФИФА.