Холанд — Игрок Года по версии журналистов

Ассоциация пишущих о футболе журналистов (Football Writers' Association) признала нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда Игроком Года.

Холанд выдающимся образом выступает после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов прошлым летом, забив 51 гол в 47 матчах за "Сити" с учетом всех соревнований.



Высочайшая результативность Эрлинга позволяет "горожанам" в концовке сезона претендовать на требл, который прежде покорялся только "Манчестер Юнайтед" в 1999 году.



В голосовании журналистов 22-летний норвежец набрал 82 процента голосов, и это рекордный показатель в истории Премьер-Лиги.



Холанд становится третьим игроком "Сити", взявшим эту награду за последние пять лет после Рахима Стерлинга в 2018/19 и Рубена Диаша в 2020/21.



35 из 51 своих мячей Эрлинг забил в чемпионате, обновив рекорд Алана Ширера и Энди Коула по количеству голов за один сезон Премьер-Лиги.



Второе и третье места в голосовании FWA заняли Букайо Сака и Мартин Эдегор из "Арсенала".