Холанд — Игрок Года по версии журналистов

Эрлинг Холанд Ассоциация пишущих о футболе журналистов (Football Writers' Association) признала нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда Игроком Года.

Холанд выдающимся образом выступает после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов прошлым летом, забив 51 гол в 47 матчах за "Сити" с учетом всех соревнований.

Высочайшая результативность Эрлинга позволяет "горожанам" в концовке сезона претендовать на требл, который прежде покорялся только "Манчестер Юнайтед" в 1999 году.

В голосовании журналистов 22-летний норвежец набрал 82 процента голосов, и это рекордный показатель в истории Премьер-Лиги.

Холанд становится третьим игроком "Сити", взявшим эту награду за последние пять лет после Рахима Стерлинга в 2018/19 и Рубена Диаша в 2020/21.

35 из 51 своих мячей Эрлинг забил в чемпионате, обновив рекорд Алана Ширера и Энди Коула по количеству голов за один сезон Премьер-Лиги.

Второе и третье места в голосовании FWA заняли Букайо Сака и Мартин Эдегор из "Арсенала".


Метки FWA, Манчестер Сити, награды, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 637

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Последние комментарии:




  1. narcot 12.05.2023 14:01 # narcot
    боевые укры опять раз в час атакуют, имея в составе лишь 40 танков. ну тупые



    Минобороны РФ: «Украинские войска вчера на соледарском направлении провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения.

    Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено»

    (ответить)

  2. slavaukraine 12.05.2023 13:54 # slavaukraine
    фатимаааа маленькая моя, у тебя же связи есть, доложи обстановку, какова ситуация на фронте? стоит ли уезжать?

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  3. kukuruzko 12.05.2023 13:52 # kukuruzko
    КОРОЛЬ ЭРЛИНГ !!!

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  4. bembo 12.05.2023 13:49 # bembo
    Наркот король фапли. Тупо факт.

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  5. mafia 12.05.2023 13:34 # mafia
    как же всем похуй на футбол )))

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  6. moneycity 12.05.2023 13:32 # moneycity
    Если скинуть гейбою на карту 100 рублей, он поставит на аву вагину своей матери.

    (ответить)

  7. gameboy 12.05.2023 13:29 # gameboy
    __К
    Г О Р О Х О В Ы Й
    __Р
    __О
    __Л
    __Ь

    (ответить)

  8. moneycity 12.05.2023 13:29 # moneycity
    Сакер вспомнил пароль от основы?

    (ответить)

  9. v-0987654321 12.05.2023 13:27 # v-0987654321
    ЗА КАЖДЫМ УСПЕШНЫМ МУЖЧИНОЙ
    СТОИТ ЖЕНЩИНА

    Ну понятно почему Наркот еблан, за ним стоит то шлюха Остер)

    успешен по сасямба)

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  10. ian 12.05.2023 13:26 # ian
    Это же тот, которого нашли в кармане Рюдигера

    (ответить)

  11. redwhitegun 12.05.2023 13:07 # redwhitegun
    11.05.2023 14:25 #
    redwhitegun

    Наркот = хуеглот


    11.05.2023 17:50 #
    narcot

    ок-ок


    11.05.2023 21:45 #
    thegodfather

    НАРКОТ МОЙ КОРОЛЬ - факт

    Источник: http://fapl.ru/posts/100299/?c=1#c7777529

    (ответить)

  12. moneycity 12.05.2023 13:06 # moneycity
    КОРОЛЬ!!!
    Русня сосёт, это база.

    (ответить)

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