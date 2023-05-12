Холанд — Игрок Года по версии журналистов
Ассоциация пишущих о футболе журналистов (Football Writers' Association) признала нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда Игроком Года.
Холанд выдающимся образом выступает после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов прошлым летом, забив 51 гол в 47 матчах за "Сити" с учетом всех соревнований.
Высочайшая результативность Эрлинга позволяет "горожанам" в концовке сезона претендовать на требл, который прежде покорялся только "Манчестер Юнайтед" в 1999 году.
В голосовании журналистов 22-летний норвежец набрал 82 процента голосов, и это рекордный показатель в истории Премьер-Лиги.
Холанд становится третьим игроком "Сити", взявшим эту награду за последние пять лет после Рахима Стерлинга в 2018/19 и Рубена Диаша в 2020/21.
35 из 51 своих мячей Эрлинг забил в чемпионате, обновив рекорд Алана Ширера и Энди Коула по количеству голов за один сезон Премьер-Лиги.
Второе и третье места в голосовании FWA заняли Букайо Сака и Мартин Эдегор из "Арсенала".
12.05.2023 13:00
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Последние комментарии:
боевые укры опять раз в час атакуют, имея в составе лишь 40 танков. ну тупые
Минобороны РФ: «Украинские войска вчера на соледарском направлении провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения.
Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено»
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фатимаааа маленькая моя, у тебя же связи есть, доложи обстановку, какова ситуация на фронте? стоит ли уезжать?
(ответить)
КОРОЛЬ ЭРЛИНГ !!!
(ответить)
Наркот король фапли. Тупо факт.
(ответить)
как же всем похуй на футбол )))
(ответить)
Если скинуть гейбою на карту 100 рублей, он поставит на аву вагину своей матери.
(ответить)
__К
Г О Р О Х О В Ы Й
__Р
__О
__Л
__Ь
(ответить)
Сакер вспомнил пароль от основы?
(ответить)
ЗА КАЖДЫМ УСПЕШНЫМ МУЖЧИНОЙ
СТОИТ ЖЕНЩИНА
Ну понятно почему Наркот еблан, за ним стоит то шлюха Остер)
успешен по сасямба)
(ответить)
Это же тот, которого нашли в кармане Рюдигера
(ответить)
11.05.2023 14:25 #
redwhitegun
Наркот = хуеглот
11.05.2023 17:50 #
narcot
ок-ок
11.05.2023 21:45 #
thegodfather
НАРКОТ МОЙ КОРОЛЬ - факт
Источник: http://fapl.ru/posts/100299/?c=1#c7777529
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
Русня сосёт, это база.
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