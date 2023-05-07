Клопп: "Салах — один из величайших за все времена"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал своего нападающего Мохамеда Салаха одним из величайших игроков за все времена.

Именно Салах забил единственный мяч в победном для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Брентфорда" в субботу (1:0). Этот гол стал для Мохамеда 30-м в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Салах отличился в своем девятом матче подряд на "Энфилде", чего прежде не удавалось никому, и догнал легендарного Стивена Джеррарда по количеству голов за "Ливерпуль" — по 186.



После шестой подряд победы в Премьер-Лиге Клопп высказался насчет очередного достижения Салаха и выразил мнение, что люди недостаточно ценят 30-летнего египтянина.



"Я не представляю, что он перестанет забивать, потому что это просто его натура. Будучи атакующим игроком, тебе нужно обладать таким желанием забивать голы. Многие люди забывают, сколько голов он создал. Очень часто он принимает участие в голах, которые мы забиваем, с помощью последнего паса, отбора, или он забивает сам".



"Это делает его очень особенным, но все мы знаем это. Когда через несколько лет он будет сидеть в студии и работать экспертом, каждый, наконец, осознает, насколько хорош он был, когда все мы смотрели за ним".



"Я не имею ввиду болельщиков "Ливерпуля", но очень часто люди недостаточно ценят игроков, когда те все еще играют. Для нас же очевидно, что он один из величайших за все времена, но в данный момент он должен крайне упорно трудиться, чтобы помогать нам, и именно это он делает".



"Я знаю, что он гордится тем, чего достиг сегодня. Все его рекорды — это нечто очень особенное, его показатели поражают", — сообщил Клопп Sky Sports.