Салах принес "Ливерпулю" шестую победу подряд

Мохамед Салах Быстрый гол Мохамеда Салаха позволил "Ливерпулю" одержать домашнюю победу 1:0 над "Брентфордом" и приблизиться к топ-4 Премьер-Лиги на расстояние в одно очко.

По сравнению с победой 1:0 над "Фулхэмом" в среду в стартовый состав "красных" вернулись Энди Робертсон, Коди Гакпо и Диогу Жота, заменив Костаса Цимикаса, Джордана Хендерсона и Луиса Диаса.

У "пчел" произошло два изменения в старте. Вместо Микееля Дамсгора и Кевина Шаде появились Матиас Йоргенсен и Фрэнк Оньека.

"Ливерпуль" сразу принялся давить и уже на 13-й минуте открыл счет. Фабиньо выполнил заброс в штрафную, Виргил Ван Дейк скинул мяч вдоль ворот, а Мохамед Салах, немного неуклюже, поразил цель в упор — 1:0.

Быстрый гол не сбил атакующий порыв хозяев. Гости оставались под давлением и на 29-й минуте едва не пропустили еще раз. Трент Александер-Арнольд почти из центрального круга сделал заброс в штрафную, однако удар Дарвина Нуньеса оказался неточным.

Нужно отдать должное "Брентфорду", который ближе к перерыву отодвинул игру от своих ворот и провел несколько атак. На 40-й минуте Бриан Мбемо даже убежал в прорыв и поразил ворота Алиссона, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

Во втором тайме "Ливерпуль" пришел в себя и снова принялся атаковать большими силами. В одном из эпизодов Гакпо умудрился промахнуться мимо пустых ворот буквально с метра.

На 78-й минуте "пчел" выручил их голкипер Давид Райя, отразив мощный удар Александер-Арнольда с дистанции.

И все же игра "Ливерпуля" во втором тайме не изобиловала большим количеством моментов, но у "Брентфорда" они просто отсутствовали. "Красные" достаточно уверенно довели дело до победы.

"Брентфорд" сыграл беззубо, но весьма надежно оборонялся, позволив "Ливерпулю" создать не так много моментов. Однако на один гол "красные" все же наиграли, а "клин-шит" стал еще одним позитивным нюансом победы.

"Ливерпуль" — "Брентфорд". Отчет о матче


Метки Брентфорд, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2023 21:25

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 06.05.2023 21:49 # thegodfather
    4 Манчестер Юнайтед 33 63
    5 Ливерпуль 35 62

    Источник: http://fapl.ru/posts/100218/



    ОРУУУУУУУУУУУУУУу

    (ответить)

  2. iskander8sg 06.05.2023 21:42 # iskander8sg
    06.05.2023 20:51 #
    memfis63

    мы отсосали у ВСУ на 300 тысяч дохлых свинособак

    думаешь мало ?

    Источник: http://fapl.ru/posts/100214/?c=1

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  3. moneycity 06.05.2023 21:40 # moneycity
    06.05.2023 18:58 #
    takernotagiver

    Наше место хоть у самого выхода из под шконаря

    Источник: http://fapl.ru/posts/100200/?c=1#c7774145

    Ахахахахахахахахахаха

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  4. kukuruzko 06.05.2023 21:39 # kukuruzko
    Поздно спохватились, Князьки(

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  5. ian 06.05.2023 21:38 # ian
    Это что ваши шесть побед подряд, вот Челси сегодня победил после шести поражений подряд

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  6. narcot 06.05.2023 21:33 # narcot
    Захара Прилепина успешно прооперировали, сейчас он введен в медикаментозный сон, чтобы быстрее восстановиться.

    Об этом сообщил губернатор Нижегородской области

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  7. brown-ale 06.05.2023 21:31 # brown-ale
    У Ман Юнайтед на одно очко больше и два матча в запасе, так что тот без шансов, как бы Ливер ни пыжился.

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  8. alexomck 06.05.2023 21:31 # alexomck
    Ньюкасл 65
    Манчестер Юнайтед 63
    Ливерпуль 62

    лол:))

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  9. takernotagiver 06.05.2023 21:29 # takernotagiver
    Задача пенсов на сезон, не вылететь из АПЛ, была выполнена. Не зря шесть соток потратили)))

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  10. suddenly 06.05.2023 21:27 # suddenly
    Обыграв «Борнмут», «Челси» обеспечил себе место в Премьер-лиге Англии на следующий сезон. Теперь команда Фрэнка Лэмпарда математически не может оказаться в тройке худших и отправиться в Чемпионшип.

    Ну и где теперь те "эксперты", которые пиздели, что Челси может вылететь?

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