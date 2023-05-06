Салах принес "Ливерпулю" шестую победу подряд
Быстрый гол Мохамеда Салаха позволил "Ливерпулю" одержать домашнюю победу 1:0 над "Брентфордом" и приблизиться к топ-4 Премьер-Лиги на расстояние в одно очко.
По сравнению с победой 1:0 над "Фулхэмом" в среду в стартовый состав "красных" вернулись Энди Робертсон, Коди Гакпо и Диогу Жота, заменив Костаса Цимикаса, Джордана Хендерсона и Луиса Диаса.
У "пчел" произошло два изменения в старте. Вместо Микееля Дамсгора и Кевина Шаде появились Матиас Йоргенсен и Фрэнк Оньека.
"Ливерпуль" сразу принялся давить и уже на 13-й минуте открыл счет. Фабиньо выполнил заброс в штрафную, Виргил Ван Дейк скинул мяч вдоль ворот, а Мохамед Салах, немного неуклюже, поразил цель в упор — 1:0.
Быстрый гол не сбил атакующий порыв хозяев. Гости оставались под давлением и на 29-й минуте едва не пропустили еще раз. Трент Александер-Арнольд почти из центрального круга сделал заброс в штрафную, однако удар Дарвина Нуньеса оказался неточным.
Нужно отдать должное "Брентфорду", который ближе к перерыву отодвинул игру от своих ворот и провел несколько атак. На 40-й минуте Бриан Мбемо даже убежал в прорыв и поразил ворота Алиссона, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
Во втором тайме "Ливерпуль" пришел в себя и снова принялся атаковать большими силами. В одном из эпизодов Гакпо умудрился промахнуться мимо пустых ворот буквально с метра.
На 78-й минуте "пчел" выручил их голкипер Давид Райя, отразив мощный удар Александер-Арнольда с дистанции.
И все же игра "Ливерпуля" во втором тайме не изобиловала большим количеством моментов, но у "Брентфорда" они просто отсутствовали. "Красные" достаточно уверенно довели дело до победы.
"Брентфорд" сыграл беззубо, но весьма надежно оборонялся, позволив "Ливерпулю" создать не так много моментов. Однако на один гол "красные" все же наиграли, а "клин-шит" стал еще одним позитивным нюансом победы.
"Ливерпуль" — "Брентфорд". Отчет о матче
06.05.2023 21:25
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4 Манчестер Юнайтед 33 63
5 Ливерпуль 35 62
Источник: http://fapl.ru/posts/100218/
ОРУУУУУУУУУУУУУУу
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06.05.2023 20:51 #
memfis63
мы отсосали у ВСУ на 300 тысяч дохлых свинособак
думаешь мало ?
Источник: http://fapl.ru/posts/100214/?c=1
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06.05.2023 18:58 #
takernotagiver
Наше место хоть у самого выхода из под шконаря
Источник: http://fapl.ru/posts/100200/?c=1#c7774145
Ахахахахахахахахахаха
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Поздно спохватились, Князьки(
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Это что ваши шесть побед подряд, вот Челси сегодня победил после шести поражений подряд
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Захара Прилепина успешно прооперировали, сейчас он введен в медикаментозный сон, чтобы быстрее восстановиться.
Об этом сообщил губернатор Нижегородской области
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У Ман Юнайтед на одно очко больше и два матча в запасе, так что тот без шансов, как бы Ливер ни пыжился.
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Ньюкасл 65
Манчестер Юнайтед 63
Ливерпуль 62
лол:))
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Задача пенсов на сезон, не вылететь из АПЛ, была выполнена. Не зря шесть соток потратили)))
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Обыграв «Борнмут», «Челси» обеспечил себе место в Премьер-лиге Англии на следующий сезон. Теперь команда Фрэнка Лэмпарда математически не может оказаться в тройке худших и отправиться в Чемпионшип.
Ну и где теперь те "эксперты", которые пиздели, что Челси может вылететь?
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