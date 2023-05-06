"Сити" победил "Лидс" благодаря дублю Гюндогана

Дубль Илкая Гюндогана позволил "Манчестер Сити" одержать победу 2:1 над "Лидсом" и приблизиться к чемпионству в Премьер-Лиге.

По сравнению с матчем против "Вест Хэма" в среду в стартовом составе "горожан" уцелели только Натан Аке, Рияд Махрез, Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд.



На ворота "белых" неожиданно вышел Жоэль Роблес. Также влились в старт Хуниор Фирпо, Макс Вебер и Адам Форшоу.



"Сити" немного осторожно начал матч, но никаких сюрпризов от Сэма Элларадайса не обнаружил и вскоре принялся доминировать.



На 16-й минуте Альварес из центра штрафной, пробивая в касание, не попал по воротам. Спустя минуту Роблес спас "Лидс" после выхода Холанда на ударную позицию внутри штрафной.



И уже на 19-й минуте гости дрогнули. Махрез вошел в штрафную с правого фланга, после чего сделал короткий пас под удар Илкая Гюндогана — 1:0.



Открыв счет, "горожане" продолжили отчаянно давить и на 27-й минуте закономерно забили второй гол. Гюндоган получил мяч на подступах к штрафной, откуда поразил нижний угол ворот — 2:0.



Остаток первого тайма "белые" провели в глухой обороне, но им повезло, что соперник слегка насытился и стал играть в свое удовольствие.



Второй тайм начался с удара Холанда головой в перекладину, однако делавший на него передачу Эмерик Лапорт в любом случае угодил в офсайд.



На 62-й минуте Холанд еще раз попал в каркас ворот, с границы штрафной пробив в перекладину. "Сити" чувствовал себя совершенно расслабленно, а "Лидс" выглядел беззубым.



На 83-й минуте Фил Фоден заработал для своей команды пенальти, однако Гюндоган упустил возможность оформить хет-трик, пробив в штангу.



Тут же Родриго прокинул мяч мимо Мануэля Аканджи и ударом с линии штрафной площади отыграл один гол — 2:1.



Гости встрепенулись в концовке, однако шансов уйти от поражения не имели — хозяева умело тянули игру, сведя риск к минимуму.



"Сити" быстро обеспечил себе победу, после чего играл в тренировочном режиме, но этого было достаточно, чтобы держать "Лидс" в узде. Игра взбодрилась лишь в концовке, однако для "белых" уже было слишком поздно.



"Манчестер Сити" — "Лидс". Отчет о матче