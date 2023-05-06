"Сити" победил "Лидс" благодаря дублю Гюндогана
Дубль Илкая Гюндогана позволил "Манчестер Сити" одержать победу 2:1 над "Лидсом" и приблизиться к чемпионству в Премьер-Лиге.
По сравнению с матчем против "Вест Хэма" в среду в стартовом составе "горожан" уцелели только Натан Аке, Рияд Махрез, Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд.
На ворота "белых" неожиданно вышел Жоэль Роблес. Также влились в старт Хуниор Фирпо, Макс Вебер и Адам Форшоу.
"Сити" немного осторожно начал матч, но никаких сюрпризов от Сэма Элларадайса не обнаружил и вскоре принялся доминировать.
На 16-й минуте Альварес из центра штрафной, пробивая в касание, не попал по воротам. Спустя минуту Роблес спас "Лидс" после выхода Холанда на ударную позицию внутри штрафной.
И уже на 19-й минуте гости дрогнули. Махрез вошел в штрафную с правого фланга, после чего сделал короткий пас под удар Илкая Гюндогана — 1:0.
Открыв счет, "горожане" продолжили отчаянно давить и на 27-й минуте закономерно забили второй гол. Гюндоган получил мяч на подступах к штрафной, откуда поразил нижний угол ворот — 2:0.
Остаток первого тайма "белые" провели в глухой обороне, но им повезло, что соперник слегка насытился и стал играть в свое удовольствие.
Второй тайм начался с удара Холанда головой в перекладину, однако делавший на него передачу Эмерик Лапорт в любом случае угодил в офсайд.
На 62-й минуте Холанд еще раз попал в каркас ворот, с границы штрафной пробив в перекладину. "Сити" чувствовал себя совершенно расслабленно, а "Лидс" выглядел беззубым.
На 83-й минуте Фил Фоден заработал для своей команды пенальти, однако Гюндоган упустил возможность оформить хет-трик, пробив в штангу.
Тут же Родриго прокинул мяч мимо Мануэля Аканджи и ударом с линии штрафной площади отыграл один гол — 2:1.
Гости встрепенулись в концовке, однако шансов уйти от поражения не имели — хозяева умело тянули игру, сведя риск к минимуму.
"Сити" быстро обеспечил себе победу, после чего играл в тренировочном режиме, но этого было достаточно, чтобы держать "Лидс" в узде. Игра взбодрилась лишь в концовке, однако для "белых" уже было слишком поздно.
"Манчестер Сити" — "Лидс". Отчет о матче
06.05.2023 19:00
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Последние комментарии:
матч равных тренеров, но у сити ярды закинуты в состав
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Ну теоретически схема у Клоппа та же осталась, просто Гакпо вместо Хендерсона играет. Правда с постоянным смещением Трента в центр фиг поймёшь кто где на постоянке. Фаб вон, вначале вообще раздавал в штрафную, Иньеста с Хави курят)
Но, как всегда, не смогли норм задел создать по голам, хотя вполне могли. Не айс.
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мбемо норм чел, не впервые скоростью удивляет
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Если б мы не отсосали ЗСУ, то смогли бы победить нату! (с) кацапня
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Симулянты как есть...
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Всё - прах...
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Начало всегда бодрое, а потом бегают будто с интерната
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Пизц Фабиньо сегодня раздает)
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гооооль!!! но больше 2ух чтоб не смели забивать
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Что с е6алом, хонда???
ККНЯЗИ!!!
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САЛАШЕНЬКА
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ладно, ливер поддержал ГЕГЕМОНСИ, значит и мы поддержим ЛИВЕРПУКСИ и поболеем. вперёд Ливерпуль!!! НЮ съебались нах из 4ки пидорасы!!!
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Айван больше Салаха забил, нихуя себе
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В следующем году покер имбецильси покер возьмут минимум, попутно еще и скотоублюдию хохлопарашную Вовке назло возьмут. Фелиш зм, Хуйверц Медаль за взятие Хуева, скриньте.
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Тейкер одним комментом собрал говнарей фапла сразу в двух темках)
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КОРОЛИ!!!
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Сити - позорная хуета. 2-1 с 17 местом
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Вперёд, КНЯЗИ!!!
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Ахаха, на Энфилде цирк)
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«Подразделения "Ахмат" готовы выдвигаться в Бахмут. Я уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного Главнокомандующего о готовности вернуть город», — Кадыров
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