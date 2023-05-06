"Сити" победил "Лидс" благодаря дублю Гюндогана

Илкай Гюндоган Дубль Илкая Гюндогана позволил "Манчестер Сити" одержать победу 2:1 над "Лидсом" и приблизиться к чемпионству в Премьер-Лиге.

По сравнению с матчем против "Вест Хэма" в среду в стартовом составе "горожан" уцелели только Натан Аке, Рияд Махрез, Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд.

На ворота "белых" неожиданно вышел Жоэль Роблес. Также влились в старт Хуниор Фирпо, Макс Вебер и Адам Форшоу.

"Сити" немного осторожно начал матч, но никаких сюрпризов от Сэма Элларадайса не обнаружил и вскоре принялся доминировать.

На 16-й минуте Альварес из центра штрафной, пробивая в касание, не попал по воротам. Спустя минуту Роблес спас "Лидс" после выхода Холанда на ударную позицию внутри штрафной.

И уже на 19-й минуте гости дрогнули. Махрез вошел в штрафную с правого фланга, после чего сделал короткий пас под удар Илкая Гюндогана — 1:0.

Открыв счет, "горожане" продолжили отчаянно давить и на 27-й минуте закономерно забили второй гол. Гюндоган получил мяч на подступах к штрафной, откуда поразил нижний угол ворот — 2:0.

Остаток первого тайма "белые" провели в глухой обороне, но им повезло, что соперник слегка насытился и стал играть в свое удовольствие.

Второй тайм начался с удара Холанда головой в перекладину, однако делавший на него передачу Эмерик Лапорт в любом случае угодил в офсайд.

На 62-й минуте Холанд еще раз попал в каркас ворот, с границы штрафной пробив в перекладину. "Сити" чувствовал себя совершенно расслабленно, а "Лидс" выглядел беззубым.

На 83-й минуте Фил Фоден заработал для своей команды пенальти, однако Гюндоган упустил возможность оформить хет-трик, пробив в штангу.

Тут же Родриго прокинул мяч мимо Мануэля Аканджи и ударом с линии штрафной площади отыграл один гол — 2:1.

Гости встрепенулись в концовке, однако шансов уйти от поражения не имели — хозяева умело тянули игру, сведя риск к минимуму.

"Сити" быстро обеспечил себе победу, после чего играл в тренировочном режиме, но этого было достаточно, чтобы держать "Лидс" в узде. Игра взбодрилась лишь в концовке, однако для "белых" уже было слишком поздно.

"Манчестер Сити" — "Лидс". Отчет о матче


Метки Лидс, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2023 19:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. alexomck 06.05.2023 20:25 # alexomck
    матч равных тренеров, но у сити ярды закинуты в состав

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  2. sausage 06.05.2023 20:23 # sausage
    Ну теоретически схема у Клоппа та же осталась, просто Гакпо вместо Хендерсона играет. Правда с постоянным смещением Трента в центр фиг поймёшь кто где на постоянке. Фаб вон, вначале вообще раздавал в штрафную, Иньеста с Хави курят)
    Но, как всегда, не смогли норм задел создать по голам, хотя вполне могли. Не айс.

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  3. skydreams 06.05.2023 20:12 # skydreams
    мбемо норм чел, не впервые скоростью удивляет

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  4. iskander8sg 06.05.2023 19:57 # iskander8sg
    Если б мы не отсосали ЗСУ, то смогли бы победить нату! (с) кацапня

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  5. electric 06.05.2023 19:55 # electric
    Симулянты как есть...

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  6. mufc1994 06.05.2023 19:52 # mufc1994
    Всё - прах...

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  7. ian 06.05.2023 19:49 # ian
    Начало всегда бодрое, а потом бегают будто с интерната

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  8. sausage 06.05.2023 19:47 # sausage
    Пизц Фабиньо сегодня раздает)

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  9. skydreams 06.05.2023 19:46 # skydreams
    гооооль!!! но больше 2ух чтоб не смели забивать

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  10. electric 06.05.2023 19:44 # electric
    Что с е6алом, хонда???
    ККНЯЗИ!!!

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  11. kukuruzko 06.05.2023 19:44 # kukuruzko
    САЛАШЕНЬКА

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  12. skydreams 06.05.2023 19:42 # skydreams
    ладно, ливер поддержал ГЕГЕМОНСИ, значит и мы поддержим ЛИВЕРПУКСИ и поболеем. вперёд Ливерпуль!!! НЮ съебались нах из 4ки пидорасы!!!

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  13. kukuruzko 06.05.2023 19:39 # kukuruzko
    Айван больше Салаха забил, нихуя себе

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  14. lahmatyj 06.05.2023 19:35 # lahmatyj
    В следующем году покер имбецильси покер возьмут минимум, попутно еще и скотоублюдию хохлопарашную Вовке назло возьмут. Фелиш зм, Хуйверц Медаль за взятие Хуева, скриньте.

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  15. redwhitegun 06.05.2023 19:32 # redwhitegun
    Тейкер одним комментом собрал говнарей фапла сразу в двух темках)

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  16. tyhonovecky 06.05.2023 19:32 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!

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  17. takernotagiver 06.05.2023 19:30 # takernotagiver
    Сити - позорная хуета. 2-1 с 17 местом

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  18. electric 06.05.2023 19:30 # electric
    Вперёд, КНЯЗИ!!!

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  19. sausage 06.05.2023 19:29 # sausage
    Ахаха, на Энфилде цирк)

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  20. bembo 06.05.2023 19:23 # bembo
    «Подразделения "Ахмат" готовы выдвигаться в Бахмут. Я уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного Главнокомандующего о готовности вернуть город», — Кадыров

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