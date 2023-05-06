Лэмпард хочет отпраздновать победу над "Борнмутом"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его команда должна хорошо отпраздновать победу 1:3 над "Борнмутом".

Ранее в субботу "Челси" одержал свою первую победу с 11 марта, прервав серию из шести поражений подряд во всех турнирах.



Эта победа стала первой для "синих" после возвращения Лэмпарда, математически обезопасив лондонский клуб от вылета из Премьер-Лиги. По мнению Фрэнка, это большой успех.



"Абсолютно, сегодня вечером они (игроки) должны выпить пива, бокал вина или вроде того. Присоединюсь ли я к ним? Да, конечно. Прямо сейчас — в автобусе!"



"В дни между матчей мы не можем много работать. Но мы можем разговаривать и проводить собрания. "Борнмут" дома всегда создает тебе проблемы. У них хорошая команда. Думаю, мы контролировали игру".



"Нужно убийственнее действовать возле чужих ворот. В данную минуту у нас этого нет. Наши фанаты были великолепны сегодня, я лично оценил их поддержку. Важно создать эту связь межу игроками и фанатами. Возможно, временами в этом сезоне Хаким (Зийеш) и Рахим (Стерлинг) играли ниже своего уровня, но форма — это временно, а класс постоянен", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.