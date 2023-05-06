Лэмпард хочет отпраздновать победу над "Борнмутом"

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его команда должна хорошо отпраздновать победу 1:3 над "Борнмутом".

Ранее в субботу "Челси" одержал свою первую победу с 11 марта, прервав серию из шести поражений подряд во всех турнирах.

Эта победа стала первой для "синих" после возвращения Лэмпарда, математически обезопасив лондонский клуб от вылета из Премьер-Лиги. По мнению Фрэнка, это большой успех.

"Абсолютно, сегодня вечером они (игроки) должны выпить пива, бокал вина или вроде того. Присоединюсь ли я к ним? Да, конечно. Прямо сейчас — в автобусе!"

"В дни между матчей мы не можем много работать. Но мы можем разговаривать и проводить собрания. "Борнмут" дома всегда создает тебе проблемы. У них хорошая команда. Думаю, мы контролировали игру".

"Нужно убийственнее действовать возле чужих ворот. В данную минуту у нас этого нет. Наши фанаты были великолепны сегодня, я лично оценил их поддержку. Важно создать эту связь межу игроками и фанатами. Возможно, временами в этом сезоне Хаким (Зийеш) и Рахим (Стерлинг) играли ниже своего уровня, но форма — это временно, а класс постоянен", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.


Метки Борнмут, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2023 21:00

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  1. apl-nash 06.05.2023 21:30 # apl-nash
    Вперёд, пенсоколбасы и колбасопенсы! Достойно отпразднуем победы над борнмутом и над брендфордом

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  2. suddenly 06.05.2023 21:28 # suddenly
    Детское шампанское выпьют и спать пойдут.

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  3. electric 06.05.2023 21:20 # electric
    Давайте вместе отпразднуем, над борнмутом и над брендфордом? м?

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  4. mixmaster 06.05.2023 21:20 # mixmaster
    вот он - истинный уровень педонедоклуба, праздновать победу над великим борнмутом.

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