Лэмпард хочет отпраздновать победу над "Борнмутом"
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его команда должна хорошо отпраздновать победу 1:3 над "Борнмутом".
Ранее в субботу "Челси" одержал свою первую победу с 11 марта, прервав серию из шести поражений подряд во всех турнирах.
Эта победа стала первой для "синих" после возвращения Лэмпарда, математически обезопасив лондонский клуб от вылета из Премьер-Лиги. По мнению Фрэнка, это большой успех.
"Абсолютно, сегодня вечером они (игроки) должны выпить пива, бокал вина или вроде того. Присоединюсь ли я к ним? Да, конечно. Прямо сейчас — в автобусе!"
"В дни между матчей мы не можем много работать. Но мы можем разговаривать и проводить собрания. "Борнмут" дома всегда создает тебе проблемы. У них хорошая команда. Думаю, мы контролировали игру".
"Нужно убийственнее действовать возле чужих ворот. В данную минуту у нас этого нет. Наши фанаты были великолепны сегодня, я лично оценил их поддержку. Важно создать эту связь межу игроками и фанатами. Возможно, временами в этом сезоне Хаким (Зийеш) и Рахим (Стерлинг) играли ниже своего уровня, но форма — это временно, а класс постоянен", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.
06.05.2023 21:00
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Вперёд, пенсоколбасы и колбасопенсы! Достойно отпразднуем победы над борнмутом и над брендфордом
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Детское шампанское выпьют и спать пойдут.
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Давайте вместе отпразднуем, над борнмутом и над брендфордом? м?
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вот он - истинный уровень педонедоклуба, праздновать победу над великим борнмутом.
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