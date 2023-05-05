"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму на сезон 2023/24 (ФОТО)
"Ливерпуль" представил свою новую домашнюю форму от технического спонсора Nike на сезон 2023/24.
Новый продукт от Nike является реинкарнацией формы сезона 1973/74 — 14-го и одновременного заключительного при легендарном тренере Билле Шенкли, который тогда завоевал Кубок Англии.
Форма выполнена в классическом ярком красном цвете с контрастными белыми воротниками и манжетами. На футболке также присутствует эмблема 97 как напоминание о трагедии на "Хиллсборо".
Команда Юргена Клоппа впервые примерит новую форму в заключительном домашнем матче этого сезона — против "Астон Виллы" 20 мая.
Добавим, новая форма "Ливерпуля" на 100 процентов изготовлена из переработанных пластиковых бутылок.
05.05.2023 14:00
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Последние комментарии:
к фон дика с нуньезом одинаковые татуировки на левых руках, какие они оригинальные ребята.
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нормалды. стильно выглядит, наконец-то без всякой нелепой хуеты типа зеленых ии оранжевых воротников.
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Норм, чё. Правда чем-то МЮшную напоминает)
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а че в ней нового?
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