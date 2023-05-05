"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму на сезон 2023/24 (ФОТО)

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2023/24 "Ливерпуль" представил свою новую домашнюю форму от технического спонсора Nike на сезон 2023/24.

Новый продукт от Nike является реинкарнацией формы сезона 1973/74 — 14-го и одновременного заключительного при легендарном тренере Билле Шенкли, который тогда завоевал Кубок Англии.

Форма выполнена в классическом ярком красном цвете с контрастными белыми воротниками и манжетами. На футболке также присутствует эмблема 97 как напоминание о трагедии на "Хиллсборо".

Команда Юргена Клоппа впервые примерит новую форму в заключительном домашнем матче этого сезона — против "Астон Виллы" 20 мая.

Добавим, новая форма "Ливерпуля" на 100 процентов изготовлена из переработанных пластиковых бутылок.

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2023/24

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2023/24


Метки Nike, Ливерпуль, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 291

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 05.05.2023 14:09 # hammersmith
    к фон дика с нуньезом одинаковые татуировки на левых руках, какие они оригинальные ребята.

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  2. hammersmith 05.05.2023 14:05 # hammersmith
    нормалды. стильно выглядит, наконец-то без всякой нелепой хуеты типа зеленых ии оранжевых воротников.

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  3. sausage 05.05.2023 14:05 # sausage
    Норм, чё. Правда чем-то МЮшную напоминает)

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  4. jokerz 05.05.2023 14:04 # jokerz
    а че в ней нового?

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