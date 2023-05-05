"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму на сезон 2023/24 (ФОТО)

"Ливерпуль" представил свою новую домашнюю форму от технического спонсора Nike на сезон 2023/24.

Новый продукт от Nike является реинкарнацией формы сезона 1973/74 — 14-го и одновременного заключительного при легендарном тренере Билле Шенкли, который тогда завоевал Кубок Англии.



Форма выполнена в классическом ярком красном цвете с контрастными белыми воротниками и манжетами. На футболке также присутствует эмблема 97 как напоминание о трагедии на "Хиллсборо".



Команда Юргена Клоппа впервые примерит новую форму в заключительном домашнем матче этого сезона — против "Астон Виллы" 20 мая.



Добавим, новая форма "Ливерпуля" на 100 процентов изготовлена из переработанных пластиковых бутылок.



































