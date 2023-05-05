Шоу взял на себя вину за поражение от "Брайтона"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу взял на себя вину за поражение 1:0 от "Брайтона".

Судьбу матча Премьер-Лиги на "Амекс" в четверг вечером решил пенальти Алексиса Макаллистера на девятой компенсированной минуте.



Этот пенальти был назначен после игры рукой Шоу в своей штрафной, и Люк признает, что подвел свою команду.



"Это очень больно".



"Последняя минута. Буквально последнее действие. Меня слегка подтолкнули, но моей руки, конечно, там не должно было быть. Конечно, я признаю это и беру это на себя. Это стоило нам матча, и это тяжело".



"Я даже не могу объяснить, почему моя рука там была. До меня дотронулись, но моей руки там все равно не должно было быть. Но я думаю, что штрафного сразу перед угловым не было, потому что это совершенно не фол".



"Я не ищу оправданий, но там совершенно не должно было быть фола, который привел к назначению углового. Поэтому углового могло и не быть. Я не могу изменить это. Я не виню рефери или вроде того. Это на мне. Я совершил глупую ошибку".



"Проблема в том, что мы не забили. В первом тайме мы имели три-четыре момента, которые должны были использовать. В конце концов все решила моя ошибка, но мы должны были забивать эти голы, и игра была бы совершенно другой, используй мы свои моменты в начале".



"Мы должны ущипнуть себя. Мы чувствовали себя комфортно, но можно сказать, что теперь ситуация становится напряженной — команды вокруг набирают очки. Но это все равно в наших руках", — сообщил Шоу Sky Sports.