"Ливерпуль" продвигается в переговорах с Макаллистером
"Ливерпуль" продвигается в переговорах о покупке полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера.
Только накануне стало известно, что ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер практически договорился о своем переходе в "Брайтон", куда он отправился как свободный агент после истечения контракта с "красными" в конце сезона.
Как сообщает The Guardian, со стороны "Ливерпуля" существует встречный интерес, и речь идет как раз о Макаллистере, который ранее в этом сезоне помог сборной Аргентины выиграть Чемпионат Мира в Катаре.
По информации авторитетного издания, "Ливерпуль" уже озвучил Макаллистеру финансовые условия и представил свой проект. Стороны значительно продвинулись в переговорах, но пока не достигли компромисса.
Добавим, в этом сезоне 24-летний аргентинец провел 28 матчей за "Брайтон" в Премьер-Лиге, забив восемь голов и отдав одну результативную передачу.
04.05.2023 19:00
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Последние комментарии:
добротный бокс тут бокс на замену Милеру
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"Ливерпуль" продвигается к страпону
Источник: http://fapl.ru/posts/100175/
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КНЯЗИ!!!
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новый Милнер
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