"Ливерпуль" продвигается в переговорах с Макаллистером

Алексис Макаллистер "Ливерпуль" продвигается в переговорах о покупке полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера.

Только накануне стало известно, что ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер практически договорился о своем переходе в "Брайтон", куда он отправился как свободный агент после истечения контракта с "красными" в конце сезона.

Как сообщает The Guardian, со стороны "Ливерпуля" существует встречный интерес, и речь идет как раз о Макаллистере, который ранее в этом сезоне помог сборной Аргентины выиграть Чемпионат Мира в Катаре.

По информации авторитетного издания, "Ливерпуль" уже озвучил Макаллистеру финансовые условия и представил свой проект. Стороны значительно продвинулись в переговорах, но пока не достигли компромисса.

Добавим, в этом сезоне 24-летний аргентинец провел 28 матчей за "Брайтон" в Премьер-Лиге, забив восемь голов и отдав одну результативную передачу.


Метки Брайтон, Ливерпуль, Макаллистер

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 04.05.2023 19:47 # superperez101
    добротный бокс тут бокс на замену Милеру

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  2. true-manc 04.05.2023 19:41 # true-manc
    "Ливерпуль" продвигается к страпону

    Источник: http://fapl.ru/posts/100175/

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  3. electric 04.05.2023 19:20 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  4. alexomck 04.05.2023 19:16 # alexomck
    новый Милнер

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