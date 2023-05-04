"Ливерпуль" продвигается в переговорах с Макаллистером

"Ливерпуль" продвигается в переговорах о покупке полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера.

Только накануне стало известно, что ветеран "Ливерпуля" Джеймс Милнер практически договорился о своем переходе в "Брайтон", куда он отправился как свободный агент после истечения контракта с "красными" в конце сезона.



Как сообщает The Guardian, со стороны "Ливерпуля" существует встречный интерес, и речь идет как раз о Макаллистере, который ранее в этом сезоне помог сборной Аргентины выиграть Чемпионат Мира в Катаре.



По информации авторитетного издания, "Ливерпуль" уже озвучил Макаллистеру финансовые условия и представил свой проект. Стороны значительно продвинулись в переговорах, но пока не достигли компромисса.



Добавим, в этом сезоне 24-летний аргентинец провел 28 матчей за "Брайтон" в Премьер-Лиге, забив восемь голов и отдав одну результативную передачу.