Гвардиола: "Эллардайс прав"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласился с заявлением Сэма Эллардайса насчет своего тренерского мастерства.

На своей первой же пресс-конференции после назначения главным тренером "Лидса" Эллардайс заявил, что он так же хорош, как Гвардиола, Юрген Клопп из "Ливерпуля" или Микель Артета из "Арсенала".



Кому-то это заявление показалось шуткой, однако Гвардиола воспринимает его в серьез. Хосеп соглашается с Большим Сэмом, с которым он сразится уже в субботу.



"Он прав. Я хочу быть честен. Посмотрите, например, что случилось с Нилом Уорноком в "Хаддерсфилде".



"Сейчас наблюдается тенденция, что эти тренеры улучшают позиции команд в Премьер-Лиге или других лигах. Эти тренеры помогают более молодым быть теми, кем мы являемся".



"Посмотрите на Роя Ходжсона в "Кристал Пэлас" и то, чего он добился".



"Они действительно хороши, они невероятно опытны, они идеально знают игру, и если он сказал такое, значит он так чувствует".



"Это будет тяжело, потому что он обладает харизмой, он будет подгонять игроков, и он точно знает, что нужно делать в такого рода ситуации, когда ты сражаешься за выживание".



"В случае с такого рода старыми тренерами... Кажется, люди забывают, чего они добились, и просто говорят: "Они же старые".



"Теперь в моде люди, которым 35, 40, 45. Как будто мы изобрели футбол или создали футбол".



"Нет, футбол был создан раньше, а эти парни заслуживают быть здесь, и они помогли нам".



"Так вот, "Хаддерсфилд" был на последнем месте, когда Нил Уорнок взялся за работу, а теперь они уже покинули опасную зону".



"Я не смог застать времена, когда Харри Рэднапп тренировал в этой стране, но есть много, много английских тренеров, которые были очень, очень хороши".



"Тебе не нужно быть молодым, чтобы быть хорошим тренером. Чем больше у тебя опыта, тем лучше", — цитирует Гвардиолу The Independent.