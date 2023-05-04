Тодд Бели признался, что пока не разобрался с "Челси"

Владелец "Челси" Тодд Бели признался, что пока не разобрался, как управлять клубом со "Стэмфорд Бридж".

Прошло чуть менее года с тех пор, как Бели с партнерами приобрел "Челси". За это время Тодд основательно изменил облик лондонского клуба — и не в лучшую сторону.



Бели почти полностью сменил руководство "Челси", сам попробовал быть спортивным директором, потратил 600 миллионов фунтов на трансферы, сменил нескольких тренеров, и в данный момент "синие" занимают только 12-е место в Премьер-Лиге.



Бели признает, что его предыдущий опыт в североамериканском спорте оказался нерелевантным, однако Тодд уверен, что в конце концов он придет к успеху.



"В таком глобальном виде спорта — в отличие от Соединенных Штатов — нет профсоюзов, поэтому в каждой стране мира существует свой рынок для игроков топ-уровня. И каждый из этих рынков отличается. Есть португальский рынок, французский рынок, английский рынок, и ты должен уметь выходить на эти рынки".



"Затем, конечно, тебе нужно создать команду, и твой тренер является проводником команды. Думаю, мы уже многому научились насчет различных рынков и глобальных аспектов этого всего".



"Фанаты такие требовательные. Они хотят побеждать. Мы понимаем это. Мы тоже хотим побеждать. Однако мы рассматриваем это как долгосрочный проект, и мы планируем на долгосрок. Мы очень верим в то, что разберемся".



"Мы выступаем в лучшей лиге мира и базируемся в первоклассном городе мира. У нас невероятная локация", — цитирует Бели The Telegraph.