Тен Хаг не знает свой трансферный бюджет на лето

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признался, что до сих пор не знает свой трансферный бюджет на лето.

Прошлым летом Тен Хаг потратил значительно больше запланированного из-за дорогостоящих трансферов Антони и Каземиро, в результате чего в январе "Юнайтед" смог позволить себе в январе только аренду Ваута Вегхорста.



Приближается следующее трансферное окно, но Тен Хаг пока не знает, сколько ему позволят потратить, особенно с учетом того, что клуб находится в процессе продажи семейством Глэйзеров.



"Нет, я не имею влияния на это. Я не влияю, а также не знаю".



"Я лишь знаю, что "Манчестер Юнайтед" — один из крупнейших клубов в мире, один из двух-трех крупнейших с точки зрения фанатской базы. Этот клуб должен сражаться за высочайшие цели в мире: Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу".



"Но в футболе тебе нужны средства, чтобы строить команды, потому что в конце концов уровень твоих игроков решает, успешен ты или нет".



"Каждый знает, что тебе нужны средства, чтобы строить команду, а игроки высокого уровня стоят много денег. Такова ситуация в наши дни в футболе топ-уровня".



"Думаю, мои желания ясны, но это зависит не от меня. Это зависит от других в этом клубе. Клубом владеет семья, и решения принимают они — не я. Я делаю все возможное, и я влияю на то, за что отвечаю".



"Я повлияю на то, что смогу, но это не моя работа, не моя ответственность, поэтому у меня нет такой власти".



"Я сосредоточен на укреплении состава, развитии команды. Я должен убедиться, что команда развивается, и на этом мой фокус", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.