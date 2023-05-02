Роналду связывают с переходом в "Ньюкасл"
"Ньюкасл" был назван одним из главных претендентов на нападающего Криштиану Роналду, помышляющего об уходе из "Аль-Насра".
Роналду только четыре месяца назад заключил с "Аль-Насром" контракт до 2025 года стоимостью 175 миллионов фунтов в год.
С тех пор 38-летний португалец забил 12 голов 12 матчах саудовского первенства, где "Аль-Наср" занимает второе место за пять игр до финиша.
Однако в последнее время ходят упорные слухи, что жизнь в Саудовской Аравии не пришлась Роналду по вкусу, и Криштиану, ранее в этом сезоне покинувший "Манчестер Юнайтед", вновь помышляет о смене клуба.
Как сообщает Daily Mail, наиболее вероятным направлением для Роналду букмекеры считают МЛС. Далее идет бывший клуб Криштиану "Спортинг", а затем — "Ньюкасл", который в следующем сезоне с высокой вероятностью выступит в Лиге Чемпионов.
Переход Роналду в "Ньюкасл" видится букмекерам более вероятным событием, нежели возвращение Криштиану в "Реал" или "Юнайтед".
02.05.2023 18:00
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Последние комментарии:
в кого ты превратился, уебок
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Пусть переходит. Развалит им всю игру и раздевалку.
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жизнь в Саудовской Аравии не пришлась Роналду по вкусу
Источник: http://fapl.ru/posts/100135/
открыто в сракотан не пожахаться, как он привык
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вовремя уйти это не про нырялду. превратился в жалкое посмешище.
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В Челси давайте. Хуже, вроде как, не должно быть.
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