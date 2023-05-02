Роналду связывают с переходом в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" был назван одним из главных претендентов на нападающего Криштиану Роналду, помышляющего об уходе из "Аль-Насра".

Роналду только четыре месяца назад заключил с "Аль-Насром" контракт до 2025 года стоимостью 175 миллионов фунтов в год.



С тех пор 38-летний португалец забил 12 голов 12 матчах саудовского первенства, где "Аль-Наср" занимает второе место за пять игр до финиша.



Однако в последнее время ходят упорные слухи, что жизнь в Саудовской Аравии не пришлась Роналду по вкусу, и Криштиану, ранее в этом сезоне покинувший "Манчестер Юнайтед", вновь помышляет о смене клуба.



Как сообщает Daily Mail, наиболее вероятным направлением для Роналду букмекеры считают МЛС. Далее идет бывший клуб Криштиану "Спортинг", а затем — "Ньюкасл", который в следующем сезоне с высокой вероятностью выступит в Лиге Чемпионов.



Переход Роналду в "Ньюкасл" видится букмекерам более вероятным событием, нежели возвращение Криштиану в "Реал" или "Юнайтед".