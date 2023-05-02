Роналду связывают с переходом в "Ньюкасл"

Криштиану Роналду "Ньюкасл" был назван одним из главных претендентов на нападающего Криштиану Роналду, помышляющего об уходе из "Аль-Насра".

Роналду только четыре месяца назад заключил с "Аль-Насром" контракт до 2025 года стоимостью 175 миллионов фунтов в год.

С тех пор 38-летний португалец забил 12 голов 12 матчах саудовского первенства, где "Аль-Наср" занимает второе место за пять игр до финиша.

Однако в последнее время ходят упорные слухи, что жизнь в Саудовской Аравии не пришлась Роналду по вкусу, и Криштиану, ранее в этом сезоне покинувший "Манчестер Юнайтед", вновь помышляет о смене клуба.

Как сообщает Daily Mail, наиболее вероятным направлением для Роналду букмекеры считают МЛС. Далее идет бывший клуб Криштиану "Спортинг", а затем — "Ньюкасл", который в следующем сезоне с высокой вероятностью выступит в Лиге Чемпионов.

Переход Роналду в "Ньюкасл" видится букмекерам более вероятным событием, нежели возвращение Криштиану в "Реал" или "Юнайтед".


Метки Аль-Наср, Ньюкасл, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. closer 02.05.2023 18:42 # closer
    в кого ты превратился, уебок

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  2. bad-crew 02.05.2023 18:35 # bad-crew
    Пусть переходит. Развалит им всю игру и раздевалку.

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  3. alexomck 02.05.2023 18:26 # alexomck
    жизнь в Саудовской Аравии не пришлась Роналду по вкусу

    Источник: http://fapl.ru/posts/100135/

    открыто в сракотан не пожахаться, как он привык

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  4. insomniac 02.05.2023 18:15 # insomniac
    вовремя уйти это не про нырялду. превратился в жалкое посмешище.

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  5. sisyazavr 02.05.2023 18:03 # sisyazavr
    В Челси давайте. Хуже, вроде как, не должно быть.

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