"Челси" и "Юнайтед" интересуются Хакими
"Челси" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к правому защитнику ПСЖ Ашрафу Хакими.
Хакими выступает за ПСЖ после своего перехода из "Интера" за 60 миллионов фунтов, включая бонусы, в 2021 году. В этом сезоне Ашраф сыграл 36 матчей во всех соревнованиях.
Как утверждает Football Insider, Хакими находится среди игроков, насчет которых ПСЖ готов выслушать предложения грядущим летом. За голову Ашрафа назначена цена в 50-60 млн. фунтов.
ПСЖ строит большие планы по перестройке команды после раннего вылета из Лиги Чемпионов, и продажа 24-летнего игрока сборной Марокко должна помочь с этим.
"Челси" был заинтересован в Хакими еще два года назад, когда Ашраф уходил из "Интера". Также виды на Ашрафа имеет "Юнайтед".
29.04.2023 13:00
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За голову Ашрафа назначена цена в 50-60 млн. фунтов.
Источник: http://fapl.ru/posts/100071/
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