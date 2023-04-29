"Челси" и "Юнайтед" интересуются Хакими

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к правому защитнику ПСЖ Ашрафу Хакими.

Хакими выступает за ПСЖ после своего перехода из "Интера" за 60 миллионов фунтов, включая бонусы, в 2021 году. В этом сезоне Ашраф сыграл 36 матчей во всех соревнованиях.



Как утверждает Football Insider, Хакими находится среди игроков, насчет которых ПСЖ готов выслушать предложения грядущим летом. За голову Ашрафа назначена цена в 50-60 млн. фунтов.



ПСЖ строит большие планы по перестройке команды после раннего вылета из Лиги Чемпионов, и продажа 24-летнего игрока сборной Марокко должна помочь с этим.



"Челси" был заинтересован в Хакими еще два года назад, когда Ашраф уходил из "Интера". Также виды на Ашрафа имеет "Юнайтед".