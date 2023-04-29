"Челси" и "Юнайтед" интересуются Хакими

Ашраф Хакими "Челси" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к правому защитнику ПСЖ Ашрафу Хакими.

Хакими выступает за ПСЖ после своего перехода из "Интера" за 60 миллионов фунтов, включая бонусы, в 2021 году. В этом сезоне Ашраф сыграл 36 матчей во всех соревнованиях.

Как утверждает Football Insider, Хакими находится среди игроков, насчет которых ПСЖ готов выслушать предложения грядущим летом. За голову Ашрафа назначена цена в 50-60 млн. фунтов.

ПСЖ строит большие планы по перестройке команды после раннего вылета из Лиги Чемпионов, и продажа 24-летнего игрока сборной Марокко должна помочь с этим.

"Челси" был заинтересован в Хакими еще два года назад, когда Ашраф уходил из "Интера". Также виды на Ашрафа имеет "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Хакими, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2023 13:00

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  1. alexomck 29.04.2023 13:19 # alexomck
    За голову Ашрафа назначена цена в 50-60 млн. фунтов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/100071/

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