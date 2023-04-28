Клопп встретился с владельцем "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что провел переговоры с владельцем клуба Джоном Генри.

Генри был замечен среди гостей на Лондонском стадионе в среду вечером, когда "Ливерпуль" одержал здесь волевую победу над "Вест Хэмом" со счетом 1:2. Джон сидел рядом с исполнительным директором "красных" Билли Хоганом.



Клопп, ожидающий получить солидные средства на перестройку команды летом, заранее знал о визите Генри в столицу, поэтому использовал очную встречу с американским бизнесменом для обсуждения насущных вопросов.



"Мы уже пообщались. Мы поговорили в отеле вчера вечером, так что мы уже пообщались. Я знал об этом заранее", — приводит слова Клоппа Daily Mail.