Клопп встретился с владельцем "Ливерпуля"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что провел переговоры с владельцем клуба Джоном Генри.

Генри был замечен среди гостей на Лондонском стадионе в среду вечером, когда "Ливерпуль" одержал здесь волевую победу над "Вест Хэмом" со счетом 1:2. Джон сидел рядом с исполнительным директором "красных" Билли Хоганом.

Клопп, ожидающий получить солидные средства на перестройку команды летом, заранее знал о визите Генри в столицу, поэтому использовал очную встречу с американским бизнесменом для обсуждения насущных вопросов.

"Мы уже пообщались. Мы поговорили в отеле вчера вечером, так что мы уже пообщались. Я знал об этом заранее", — приводит слова Клоппа Daily Mail.


Метки Генри, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2023 09:00

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  1. largo-winch 28.04.2023 09:07 # largo-winch
    Биллингем не нужон

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  2. chr1s8rown 28.04.2023 09:04 # chr1s8rown
    Два пидораса суки ебанные пиздуйте немедленно

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