Клопп встретился с владельцем "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что провел переговоры с владельцем клуба Джоном Генри.
Генри был замечен среди гостей на Лондонском стадионе в среду вечером, когда "Ливерпуль" одержал здесь волевую победу над "Вест Хэмом" со счетом 1:2. Джон сидел рядом с исполнительным директором "красных" Билли Хоганом.
Клопп, ожидающий получить солидные средства на перестройку команды летом, заранее знал о визите Генри в столицу, поэтому использовал очную встречу с американским бизнесменом для обсуждения насущных вопросов.
"Мы уже пообщались. Мы поговорили в отеле вчера вечером, так что мы уже пообщались. Я знал об этом заранее", — приводит слова Клоппа Daily Mail.
28.04.2023 09:00
Просмотров: 238
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Биллингем не нужон
(ответить)
Два пидораса суки ебанные пиздуйте немедленно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий