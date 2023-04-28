"Юнайтед" упустил победу против "Тоттенхэма"

Имея перевес в два гола, "Манчестер Юнайтед" был вынужден довольствоваться только ничейным результатом в гостях у "Тоттенхэма" — 2:2.

Временный тренер "шпор" Райан Мейсон внедрил в стартовый состав Фрэйзера Форстера, Клемана Лангле и Ришарлисона, которые заменили Уго Льориса, Пап Матара Сарра и Деяна Кулусевскм.



Относительно 120 сыгранных минут и серии пенальти против "Брайтона" в минувший уикенд стартовый состав "красных дьяволов" недосчитался только Антони Мартиаля, вместо которого появился Джейдон Санчо.



Первый же опасный момент в матче обернулся голом. Это случилось на седьмой минуте, когда Санчо зашел в штрафную по левому краю, чуть сместился и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.



"Тоттенхэм" активизировался после пропущенного гола, но вскоре вновь едва не пропустил. Первый удар Санчо был заблокирован, а после его второго мяч на линии ворот остановил Иван Перишич.



"Шпоры" продолжали искать счастье в атаках и даже дважды напрягли Давида Де Хеа усилиями Перишича, но при этом ужасно оборонялись, из-за чего у "Юнайтед" регулярно возникали свои моменты.



И на 44-й минуте "дьяволы" удвоили счет. Маркус Рэшфорд ворвался в штрафную по левому краю и, не встретив сопротивления со стороны Эрика Дайера, пробил мимо Форстера — 0:2.



Второй тайм гости начали расслабленно, за что довольно скоро поплатились. Педро Порро подкараулил отскок внутри штрафной, после чего внешней стороной стопы нанес удар в ближний угол ворот — 1:2.



Почти сразу же "Юнайтед" мог восстановить комфортную разницу в счете. Бруну Фернандеш прокинул мяч между ног Лангле и с границы вратарской нанес удар в перекладину. Аарон Ван-Биссака пытался сыграть на добивании, но Форстер выручил свою команду.



Далее шла весьма открытая игра, причем взбодрившийся "Тоттенхэм" выглядел опаснее — "шпоры" действительно поверили, что еще могут спасти этот матч.



Давление хозяев все нарастало, и на 79-й минуте счет стал равным. Харри Кейн с правого край штрафной вырезал передачу к дальней штанге, откуда Сон Хен Мин уже не мог промахнуться — 2:2.



После того, как счет стал равным, команды чуть остепенились и действовали с опаской, да и силы уже были на исходе.



"Юнайтед" упустил победу, имея перевес в два гола, слишком легко позволив сопернику вернуться в игру. "Дьяволам" вновь не хватает стабильности на протяжении матча. "Тоттенхэм" добыл ничью, но остается аутсайдером борьбы за попадание в топ-4.



"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче