"Юнайтед" упустил победу против "Тоттенхэма"
Имея перевес в два гола, "Манчестер Юнайтед" был вынужден довольствоваться только ничейным результатом в гостях у "Тоттенхэма" — 2:2.
Временный тренер "шпор" Райан Мейсон внедрил в стартовый состав Фрэйзера Форстера, Клемана Лангле и Ришарлисона, которые заменили Уго Льориса, Пап Матара Сарра и Деяна Кулусевскм.
Относительно 120 сыгранных минут и серии пенальти против "Брайтона" в минувший уикенд стартовый состав "красных дьяволов" недосчитался только Антони Мартиаля, вместо которого появился Джейдон Санчо.
Первый же опасный момент в матче обернулся голом. Это случилось на седьмой минуте, когда Санчо зашел в штрафную по левому краю, чуть сместился и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.
"Тоттенхэм" активизировался после пропущенного гола, но вскоре вновь едва не пропустил. Первый удар Санчо был заблокирован, а после его второго мяч на линии ворот остановил Иван Перишич.
"Шпоры" продолжали искать счастье в атаках и даже дважды напрягли Давида Де Хеа усилиями Перишича, но при этом ужасно оборонялись, из-за чего у "Юнайтед" регулярно возникали свои моменты.
И на 44-й минуте "дьяволы" удвоили счет. Маркус Рэшфорд ворвался в штрафную по левому краю и, не встретив сопротивления со стороны Эрика Дайера, пробил мимо Форстера — 0:2.
Второй тайм гости начали расслабленно, за что довольно скоро поплатились. Педро Порро подкараулил отскок внутри штрафной, после чего внешней стороной стопы нанес удар в ближний угол ворот — 1:2.
Почти сразу же "Юнайтед" мог восстановить комфортную разницу в счете. Бруну Фернандеш прокинул мяч между ног Лангле и с границы вратарской нанес удар в перекладину. Аарон Ван-Биссака пытался сыграть на добивании, но Форстер выручил свою команду.
Далее шла весьма открытая игра, причем взбодрившийся "Тоттенхэм" выглядел опаснее — "шпоры" действительно поверили, что еще могут спасти этот матч.
Давление хозяев все нарастало, и на 79-й минуте счет стал равным. Харри Кейн с правого край штрафной вырезал передачу к дальней штанге, откуда Сон Хен Мин уже не мог промахнуться — 2:2.
После того, как счет стал равным, команды чуть остепенились и действовали с опаской, да и силы уже были на исходе.
"Юнайтед" упустил победу, имея перевес в два гола, слишком легко позволив сопернику вернуться в игру. "Дьяволам" вновь не хватает стабильности на протяжении матча. "Тоттенхэм" добыл ничью, но остается аутсайдером борьбы за попадание в топ-4.
"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
28.04.2023 00:15
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Как же параше везёт с конкурентами за топ4
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Не, ну это пздц просто маму вашу йебал!
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Абсолютно новый му-му!
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Мейсон поставил на колени Тен Хага
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Расчисчают место в 4ке для лфк!!!
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А че, Ман Ю играет только один тайм? Вновь подумали, что дело сделано, и даже мертвые Шпоры смогли их наказать.
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Шо за баба за скамцо катает под именем Бруна Фернандеша? Вечно недовольная, все время бежит шото выпрашивает у рефери. Пффф
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Как говорил кто-то из тренеров петухов "Парни, это же МЮ".
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нормально тоттенхем размялся перед ебкой зеропуков
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