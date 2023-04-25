Аспиликуэта хочет, чтобы "Челси" стал безопасным местом для геев

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что хочет создать в своем клубе среду, в которой игроки гомосексуальной ориентации будут чувствовать себя комфортно и безопасно.

В последние годы Премьер-Лига и ее клубы регулярно выражают свою поддержку ЛГБТ-меньшинствам, однако Аспиликуэте кажется, что этого мало.



Сесар надеется использовать силу футбола, чтобы помочь игрокам-геям совершить каминг-ауты и при этом чувствовать себя безопасно.



"У меня есть друзья среди геев, и я бы хотел постараться помочь, чтобы они чувствовали себя комфортно. Если я вижу или слышу комментарии, которые неуместны, я сражу же берусь за дело".



"Самое важное для меня — создать среду, где каждый чувствует себя в безопасности. Это делается не только с помощью кампаний, которые мы проводим, хотя они удивительны, но также повышая уровень толерантности в мире".



"Мы знаем, какой мощью обладает футбол, но мы также должны на ежедневной основе создавать такую среду", — сообщил Аспиликуэта Sky Sports.