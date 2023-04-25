Аспиликуэта хочет, чтобы "Челси" стал безопасным местом для геев
Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что хочет создать в своем клубе среду, в которой игроки гомосексуальной ориентации будут чувствовать себя комфортно и безопасно.
В последние годы Премьер-Лига и ее клубы регулярно выражают свою поддержку ЛГБТ-меньшинствам, однако Аспиликуэте кажется, что этого мало.
Сесар надеется использовать силу футбола, чтобы помочь игрокам-геям совершить каминг-ауты и при этом чувствовать себя безопасно.
"У меня есть друзья среди геев, и я бы хотел постараться помочь, чтобы они чувствовали себя комфортно. Если я вижу или слышу комментарии, которые неуместны, я сражу же берусь за дело".
"Самое важное для меня — создать среду, где каждый чувствует себя в безопасности. Это делается не только с помощью кампаний, которые мы проводим, хотя они удивительны, но также повышая уровень толерантности в мире".
"Мы знаем, какой мощью обладает футбол, но мы также должны на ежедневной основе создавать такую среду", — сообщил Аспиликуэта Sky Sports.
25.04.2023 22:00
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Покатились обратно. В лалндане пенсопитеки с хз каких годов были самые конченые обсосы, всегда любившие под хвост, так шо неудивительно. Пытался вас абрашка вытащить на уровень людей, да, видимо, бесполезно: натура берёт своё.
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ахахахаххахахахах
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100к писюнов на пенсов миха забросил
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Болелы челси, как вам болеется за клуб пидорасов, а?
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Значит геи в Челси есть и не один. Ебать как в сраку можно ебатся. С головой не то у них совсем
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Найс
. Обезопасил челсов!
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Ну наконец-то перестали скрывать истинное лицо. Chelsea88, слышь, петушара, теперь сможешь прям в курятнике пежится с ..арями своими
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Сейчас российские пидарасы тут будут много писать))
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Клуб пи.....ов
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миха, норм выбор для 100К новости, эхехехе
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Кто-то начинает фанатеть от БМВ после сильного удара по голове и становится бумерастом, а этот за пидopoв решил заступаться. Удар не прошел бесследно, увы.
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Лгбт и так хорошо себя чувствуют, даже временно на 1 место пропустили их. Но скоро шитюки этих пидapacoв снова под шконарь опустят.
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Задолбали с геями уже, пидоры
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Юбилейная новость! Есть, кто все сто тысяч новостей прочитал? :)
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