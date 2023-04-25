Аспиликуэта хочет, чтобы "Челси" стал безопасным местом для геев

Сесар Аспиликуэта Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что хочет создать в своем клубе среду, в которой игроки гомосексуальной ориентации будут чувствовать себя комфортно и безопасно.

В последние годы Премьер-Лига и ее клубы регулярно выражают свою поддержку ЛГБТ-меньшинствам, однако Аспиликуэте кажется, что этого мало.

Сесар надеется использовать силу футбола, чтобы помочь игрокам-геям совершить каминг-ауты и при этом чувствовать себя безопасно.

"У меня есть друзья среди геев, и я бы хотел постараться помочь, чтобы они чувствовали себя комфортно. Если я вижу или слышу комментарии, которые неуместны, я сражу же берусь за дело".

"Самое важное для меня — создать среду, где каждый чувствует себя в безопасности. Это делается не только с помощью кампаний, которые мы проводим, хотя они удивительны, но также повышая уровень толерантности в мире".

"Мы знаем, какой мощью обладает футбол, но мы также должны на ежедневной основе создавать такую среду", — сообщил Аспиликуэта Sky Sports.


Метки Аспиликуэта, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2023 22:00

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  1. lahmatyj 25.04.2023 22:49 # lahmatyj
    Покатились обратно. В лалндане пенсопитеки с хз каких годов были самые конченые обсосы, всегда любившие под хвост, так шо неудивительно. Пытался вас абрашка вытащить на уровень людей, да, видимо, бесполезно: натура берёт своё.

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  2. van-dijk 25.04.2023 22:41 # van-dijk
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  3. pozitiv4ik 25.04.2023 22:38 # pozitiv4ik
    ахахахаххахахахах

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  4. gameboy 25.04.2023 22:30 # gameboy
    100к писюнов на пенсов миха забросил

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  5. bad-crew 25.04.2023 22:28 # bad-crew
    Болелы челси, как вам болеется за клуб пидорасов, а?

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  6. mansoor 25.04.2023 22:27 # mansoor
    Значит геи в Челси есть и не один. Ебать как в сраку можно ебатся. С головой не то у них совсем

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  7. electric 25.04.2023 22:20 # electric
    Найс
    . Обезопасил челсов!

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  8. pakhrudinov 25.04.2023 22:18 # pakhrudinov
    Ну наконец-то перестали скрывать истинное лицо. Chelsea88, слышь, петушара, теперь сможешь прям в курятнике пежится с ..арями своими

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  9. tyhonovecky 25.04.2023 22:16 # tyhonovecky
    Сейчас российские пидарасы тут будут много писать))

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  10. mancunia-planet 25.04.2023 22:15 # mancunia-planet
    Клуб пи.....ов

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  11. hammersmith 25.04.2023 22:13 # hammersmith
    миха, норм выбор для 100К новости, эхехехе

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  12. explosion 25.04.2023 22:11 # explosion
    Кто-то начинает фанатеть от БМВ после сильного удара по голове и становится бумерастом, а этот за пидopoв решил заступаться. Удар не прошел бесследно, увы.

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  13. chelsea88 25.04.2023 22:02 # chelsea88
    Лгбт и так хорошо себя чувствуют, даже временно на 1 место пропустили их. Но скоро шитюки этих пидapacoв снова под шконарь опустят.

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  14. takernotagiver 25.04.2023 22:01 # takernotagiver
    Задолбали с геями уже, пидоры

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  15. suddenly 25.04.2023 22:00 # suddenly
    Юбилейная новость! Есть, кто все сто тысяч новостей прочитал? :)

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