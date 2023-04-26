"Челси" проиграл в пятый рад подряд при Лэмпарде

"Челси" потерпел пятое подряд поражение после возвращения Фрэнка Лэмпарда, дома уступив "Брентфорду" со счетом 0:2.

Тренер "синих" Фрэнк Лэмпард отреагировал на поражение от "Брайтона", освежив стартовый состав с помощью Сесара Аспиликуэты, Тиаго Силвы, Нголо Канте и Матео Ковачича.



В старт "пчел" вернулись Матиас Йоргенсен, Мадс Роэрслев, Фрэнк Оньека и Йоан Висса.



Матч начался в невысоком темпе. "Челси" не показывал ничего выдающегося, "Брентфорд" — тем более. Постепенно хозяева стали обозначать некоторое преимущество, но прицел у них совершенно сбился.



А на 37-й минуте гости взяли и открыли счет. После подачи углового Йоргенсен пробил головой, мяч скользнул по руке Аспиликуэты и оказался в воротах — 0:1.



В перерыве Лэмпард выпустил Михаила Мудрика и Пьер-Эмерика Обамеянга, после чего "Челси" принялся реально угрожать чужим воротам.



"Синие" настолько увлеклись атаками, что на 77-й минуте пропустили выпад соперника. Бриан Мбемо совершил рывок из глубина поля, ворвался в штрафную с правого фланга, финтом ушел от Весе Фофана и поразил ворота — 0:2.



"Челси" провел очередной разочаровывающий матч. "Синие" не демонстрируют никакого желания и просто хотят, чтобы этот мучительный сезон как можно скорее закончился.



"Челси" — "Брентфорд". Отчет о матче