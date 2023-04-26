"Челси" проиграл в пятый рад подряд при Лэмпарде

Сесар Аспиликуэта "Челси" потерпел пятое подряд поражение после возвращения Фрэнка Лэмпарда, дома уступив "Брентфорду" со счетом 0:2.

Тренер "синих" Фрэнк Лэмпард отреагировал на поражение от "Брайтона", освежив стартовый состав с помощью Сесара Аспиликуэты, Тиаго Силвы, Нголо Канте и Матео Ковачича.

В старт "пчел" вернулись Матиас Йоргенсен, Мадс Роэрслев, Фрэнк Оньека и Йоан Висса.

Матч начался в невысоком темпе. "Челси" не показывал ничего выдающегося, "Брентфорд" — тем более. Постепенно хозяева стали обозначать некоторое преимущество, но прицел у них совершенно сбился.

А на 37-й минуте гости взяли и открыли счет. После подачи углового Йоргенсен пробил головой, мяч скользнул по руке Аспиликуэты и оказался в воротах — 0:1.

В перерыве Лэмпард выпустил Михаила Мудрика и Пьер-Эмерика Обамеянга, после чего "Челси" принялся реально угрожать чужим воротам.

"Синие" настолько увлеклись атаками, что на 77-й минуте пропустили выпад соперника. Бриан Мбемо совершил рывок из глубина поля, ворвался в штрафную с правого фланга, финтом ушел от Весе Фофана и поразил ворота — 0:2.

"Челси" провел очередной разочаровывающий матч. "Синие" не демонстрируют никакого желания и просто хотят, чтобы этот мучительный сезон как можно скорее закончился.

"Челси" — "Брентфорд". Отчет о матче


Метки Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2023 23:45

Количество просмотров Просмотров: 1643

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Последние комментарии:




  1. v-0987654321 27.04.2023 00:05 # v-0987654321
    БизнесЛохси обоссаны ахахаха

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  2. electric 27.04.2023 00:02 # electric
    гг прощаются с титулом(

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  3. thegodfather 27.04.2023 00:02 # thegodfather
    я же говорю, арс фейковый претендент на титул, который перебрал дохера очей и тупа на +морали весь сезон пистует.
    между сити и арсом пропасть.

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  4. true-manc 27.04.2023 00:01 # true-manc
    какульси просто НЕ ВЕЗЁТ, братишки

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  5. lovrentiy 27.04.2023 00:01 # lovrentiy
    Теперь от Арсенала не всё зависит.

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  6. lahmatyj 27.04.2023 00:01 # lahmatyj
    Защеканси стремительно деградируют. Скоро по уровню развития до хохлов опустятся.

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  7. hachidlo 27.04.2023 00:01 # hachidlo
    Пускай выпускает тех, у кого есть мотивация играть и что-то доказывать.

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  8. thegodfather 27.04.2023 00:00 # thegodfather
    Холлан даже когда по центру ворот бьет, вратари от страха пускают под рукой)

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  9. thegodfather 26.04.2023 23:59 # thegodfather
    Пусички разгромлены.
    эх

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  10. lovrentiy 26.04.2023 23:59 # lovrentiy
    Арсенал посыпался

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  11. kukuruzko 26.04.2023 23:59 # kukuruzko
    КОРОЛЬ ЭРЛИНГ!!!

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  12. largo-winch 26.04.2023 23:59 # largo-winch
    Халланд!!!

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  13. v-0987654321 26.04.2023 23:58 # v-0987654321
    Ща Наркот объявится,будет защищать свою хохлятскую шлюху ахахаха

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  14. wengerrrro 26.04.2023 23:58 # wengerrrro
    уже покуй, чемп прое6али с ливерпулом

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  15. lfc-krr 26.04.2023 23:58 # lfc-krr
    Зато есть трофей! 100000 новость на сайте про чулски

    Источник: http://fapl.ru/posts/100022/

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  16. opium07 26.04.2023 23:58 # opium07
    После перехода Жоржиньо арсеналу пи*да. Совпадение?

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  17. largo-winch 26.04.2023 23:56 # largo-winch
    На этом карьера Челси заершена. Сожно забыть об этом клубе нат50 лет

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  18. sausage 26.04.2023 23:56 # sausage
    А дурачок на астере всё рофлит и собирает)

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  19. asnural 26.04.2023 23:56 # asnural
    РА знал что Бомжелян тупой...поэтому его и выбрал

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  20. mancunia-planet 26.04.2023 23:56 # mancunia-planet
    Лампард позорник, хуже Поттера

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