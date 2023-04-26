"Челси" проиграл в пятый рад подряд при Лэмпарде
"Челси" потерпел пятое подряд поражение после возвращения Фрэнка Лэмпарда, дома уступив "Брентфорду" со счетом 0:2.
Тренер "синих" Фрэнк Лэмпард отреагировал на поражение от "Брайтона", освежив стартовый состав с помощью Сесара Аспиликуэты, Тиаго Силвы, Нголо Канте и Матео Ковачича.
В старт "пчел" вернулись Матиас Йоргенсен, Мадс Роэрслев, Фрэнк Оньека и Йоан Висса.
Матч начался в невысоком темпе. "Челси" не показывал ничего выдающегося, "Брентфорд" — тем более. Постепенно хозяева стали обозначать некоторое преимущество, но прицел у них совершенно сбился.
А на 37-й минуте гости взяли и открыли счет. После подачи углового Йоргенсен пробил головой, мяч скользнул по руке Аспиликуэты и оказался в воротах — 0:1.
В перерыве Лэмпард выпустил Михаила Мудрика и Пьер-Эмерика Обамеянга, после чего "Челси" принялся реально угрожать чужим воротам.
"Синие" настолько увлеклись атаками, что на 77-й минуте пропустили выпад соперника. Бриан Мбемо совершил рывок из глубина поля, ворвался в штрафную с правого фланга, финтом ушел от Весе Фофана и поразил ворота — 0:2.
"Челси" провел очередной разочаровывающий матч. "Синие" не демонстрируют никакого желания и просто хотят, чтобы этот мучительный сезон как можно скорее закончился.
"Челси" — "Брентфорд". Отчет о матче
26.04.2023 23:45
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Последние комментарии:
БизнесЛохси обоссаны ахахаха
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гг прощаются с титулом(
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я же говорю, арс фейковый претендент на титул, который перебрал дохера очей и тупа на +морали весь сезон пистует.
между сити и арсом пропасть.
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какульси просто НЕ ВЕЗЁТ, братишки
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Теперь от Арсенала не всё зависит.
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Защеканси стремительно деградируют. Скоро по уровню развития до хохлов опустятся.
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Пускай выпускает тех, у кого есть мотивация играть и что-то доказывать.
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Холлан даже когда по центру ворот бьет, вратари от страха пускают под рукой)
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Пусички разгромлены.
эх
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Арсенал посыпался
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КОРОЛЬ ЭРЛИНГ!!!
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Халланд!!!
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Ща Наркот объявится,будет защищать свою хохлятскую шлюху ахахаха
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уже покуй, чемп прое6али с ливерпулом
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Зато есть трофей! 100000 новость на сайте про чулски
Источник: http://fapl.ru/posts/100022/
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После перехода Жоржиньо арсеналу пи*да. Совпадение?
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На этом карьера Челси заершена. Сожно забыть об этом клубе нат50 лет
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А дурачок на астере всё рофлит и собирает)
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РА знал что Бомжелян тупой...поэтому его и выбрал
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Лампард позорник, хуже Поттера
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