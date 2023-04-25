Фергюсон связал свое будущее с "Брайтоном" до 2028 года

Юный нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон заключил со своим клубом новый контракт до 2028 года.

Фергюсон присоединился к "Брайтону" в январе 2021 из ирландского "Богемианса". Быстро проявив себя в академии и резерве, позже в том году Эван стал пятым самым молодым дебютантом первой команды "чаек".



Но настоящий прорыв в своем развитии Фергюсон совершил в этом сезоне. Эван забил девять голов за "Брайтон" во всех соревнованиях, включая четыре в рамках Премьер-Лиги.



Ранее в этом сезоне Фергюсон дебютировал за сборную Ирландии, а в прошлом месяце забил свой первый гол за национальную команду.



Согласно слухам, своей игрой за команду Роберто Де Дзерби 18-летний Фергюсон привлек внимание ряда больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед", однако Эван закрыл вопрос со своим будущим на ближайшее время, заключив новую сделку с "Брайтоном".