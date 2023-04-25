"Ливерпуль" хочет купить Филлипса

"Ливерпуль" хочет приобрести полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса грядущим летом.

Грядущим летом "Ливерпуль" собирается пригласить нескольких полузащитников, и Daily Star утверждает, что "красные" нашли для себя усиление на скамейке запасных "Сити".



Филлипс только прошлым летом присоединился к "Сити" из "Лидса" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов, но из-за высокой конкуренции и собственных проблем со здоровьем еще не выходил в стартовом составе "горожан" в рамках Премьер-Лиги или Лиги Чемпионов.



Источник утверждает, что Филлипс открыт к переходу в "Ливерпуль", который надеется, что 35 млн. фунтов будет достаточно, чтобы убедить "Сити" отпустить 27-летнего игрока сборной Англии.



Филлипс рассматривает "Ливерпуль" как возможность вернуть свою карьеру в колею после неудачного сезона и повысить свои шансы выступить на Евро-2024 в следующем году.