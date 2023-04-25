"Ливерпуль" хочет купить Филлипса
"Ливерпуль" хочет приобрести полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса грядущим летом.
Грядущим летом "Ливерпуль" собирается пригласить нескольких полузащитников, и Daily Star утверждает, что "красные" нашли для себя усиление на скамейке запасных "Сити".
Филлипс только прошлым летом присоединился к "Сити" из "Лидса" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов, но из-за высокой конкуренции и собственных проблем со здоровьем еще не выходил в стартовом составе "горожан" в рамках Премьер-Лиги или Лиги Чемпионов.
Источник утверждает, что Филлипс открыт к переходу в "Ливерпуль", который надеется, что 35 млн. фунтов будет достаточно, чтобы убедить "Сити" отпустить 27-летнего игрока сборной Англии.
Филлипс рассматривает "Ливерпуль" как возможность вернуть свою карьеру в колею после неудачного сезона и повысить свои шансы выступить на Евро-2024 в следующем году.
25.04.2023 20:00
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Последние комментарии:
Райса берите
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Филлипс-то открыт, а Ливерпулю-то он нахуй? Своих инвалидов что ли мало?
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а вот Беллингем для ливерпуков))
он даже лучше Беллингема будет (c) колбасоёбы FSG
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и кансело с лапротом туда же заверните
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КОРОЛЬ!!!
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