"Ливерпуль" хочет купить Филлипса

Калвин Филлипс "Ливерпуль" хочет приобрести полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса грядущим летом.

Грядущим летом "Ливерпуль" собирается пригласить нескольких полузащитников, и Daily Star утверждает, что "красные" нашли для себя усиление на скамейке запасных "Сити".

Филлипс только прошлым летом присоединился к "Сити" из "Лидса" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов, но из-за высокой конкуренции и собственных проблем со здоровьем еще не выходил в стартовом составе "горожан" в рамках Премьер-Лиги или Лиги Чемпионов.

Источник утверждает, что Филлипс открыт к переходу в "Ливерпуль", который надеется, что 35 млн. фунтов будет достаточно, чтобы убедить "Сити" отпустить 27-летнего игрока сборной Англии.

Филлипс рассматривает "Ливерпуль" как возможность вернуть свою карьеру в колею после неудачного сезона и повысить свои шансы выступить на Евро-2024 в следующем году.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. vals1702 25.04.2023 20:57 # vals1702
    Райса берите

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  2. sausage 25.04.2023 20:24 # sausage
    Филлипс-то открыт, а Ливерпулю-то он нахуй? Своих инвалидов что ли мало?

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  3. skydreams 25.04.2023 20:21 # skydreams
    а вот Беллингем для ливерпуков))

    он даже лучше Беллингема будет (c) колбасоёбы FSG

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  4. tursa 25.04.2023 20:19 # tursa
    и кансело с лапротом туда же заверните

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  5. true-manc 25.04.2023 20:17 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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