"Манчестер Сити" вступил в борьбу за Кима

"Манчестер Сити" стал очередным претендентом на центрального защитника "Наполи" Кима Мин Джэ.

Ким блестяще проводит свой дебютный итальянский сезон, заменив в "Наполи" Калиду Кулибали, который был продан в "Челси" прошлым летом.



Ким стремительно продвигается с "Наполи" к титулу Серии А, а в сентябре даже был признан Игроком Месяца в итальянском первенстве.



Действующий контракт Кима предусматривает отступные в 39 миллионов фунтов. "Наполи" прикладывает большие усилия, чтобы склонить своего ключевого игрока к новой сделке, но пока этого не произошло, различные клубы сохраняют надежду переманить 26-летнего южнокорейца.



Ранее Кима сватали в "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", а теперь, как утверждает The Sun, в борьбу за защитника вступил "Сити".



Утверждается, что сам Ким предпочитает отправиться в Премьер-Лигу, несмотря на то, что интерес к нему также проявляют ряд европейских грандов, включая ПСЖ и "Баварию".



Добавим, что "Сити" рассматривает Кима в качестве замены для Эмерика Лапорта, который недоволен своей ролью в этом сезоне и которому будет позволено сменить клуб грядущим летом.