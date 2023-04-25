Игроки "Тоттенхэма" возместят своим фанатам стоимость билетов на матч с "Ньюкаслом"

Игроки "Тоттенхэма" вызвались возместить своим фанатам стоимость билетов на матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувшее воскресенье.

Напомним, "Тоттенхэм" был унижен на "Сент-Джеймс Парк" со счетом 6:1, первые пять голов пропустив уже в течение 21 минуты после начала матча.



Уже на следующий день после этого унижения "шпоры" попрощались со своим временным тренером Кристианом Стеллини, назначив на его место Райана Мейсона.



А сегодня к разочарованным фанатам "Тоттенхэма" обратились сами игроки, пообещав исправиться в ближайшем матче.



"Мы как команда понимаем ваше разочарование, вашу злость. Это никуда не годится".



"Мы знаем, что в такого рода ситуациях слов недостаточно, но поверьте нам, такого рода поражение — это больно".



"Мы ценим вашу поддержку, дома и на выезде, и учитывая это, мы бы хотели возместить фанатам стоимость их билетов на матч на "Сент-Джеймс Парк".



"Мы знаем, что это не изменит случившееся в воскресенье, и мы постараемся изо всех сил, чтобы исправиться против "Манчестер Юнайтед" в четверг вечером. Ваша поддержка значит все для нас. Вместе и только вместе мы сможем двигаться вперед", — гласит совместное заявление игроков "Тоттенхэма".