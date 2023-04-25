Джеймс и Маунт выбыли до конца сезона

Защитник Рис Джеймс и полузащитник Мейсон Маунт уже не сыграют за "Челси" в остатке сезона из-за проблем со здоровьем.

Весь этот сезон Джеймса беспокоят различные проблемы со здоровьем, из-за чего он даже пропустил Чемпионат Мира в Катаре.



На сей раз Риса беспокоит задняя поверхность бедра, которую он повредил в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала".



В преддверии матча против "Брентфорда" временный тренер "Челси " Фрэнк Лэмпард рассказал, что компанию Джеймсу в лазарете составит Маунт, которого клуб отправил на операцию на тазе.



"Рис Джеймс недоступен. Наверное, он выбыл до конца сезона".



"С Мейсоном Маунтом, наверное, то же самое. Он, вероятно, уже сыграл свой последний матч, но кто знает", — цитирует Лэмпарда talkSPORT.



Наконец, Лэмпард поведал, что матч против "Брентфорда" пропустит нападающий Кай Хаверц, которого беспокоит колено, однако к концу недели он вернется в строй.