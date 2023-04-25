Артета не разговаривал с Гвардиолой с февраля

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поведал, что не разговаривал со своим коллегой Хосепом Гвардиолой из "Манчестер Сити" с февраля.

В ближайшую среду "Арсеналу" предстоит сыграть важнейший матч в сезоне со своим основным конкурентом в борьбе за титул Премьер-Лиги.



Для Артеты это будет встреча со своим другом и бывшим боссом, которому он ассистировал в "Сити" на протяжении трех лет.



Однако в преддверии этого матча Артета не разговаривал с Гвардиолой — последний раз они общались 15 февраля, когда "канониры" дома проиграли "горожанам" со счетом 1:3.



"Точная дата, когда мы общались последний раз? Наверное, когда мы последний раз играли с ними".



"Нет, с тех пор мы не разговаривали", — цитирует Артету Daily Mail.