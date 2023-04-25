Артета не разговаривал с Гвардиолой с февраля

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поведал, что не разговаривал со своим коллегой Хосепом Гвардиолой из "Манчестер Сити" с февраля.

В ближайшую среду "Арсеналу" предстоит сыграть важнейший матч в сезоне со своим основным конкурентом в борьбе за титул Премьер-Лиги.

Для Артеты это будет встреча со своим другом и бывшим боссом, которому он ассистировал в "Сити" на протяжении трех лет.

Однако в преддверии этого матча Артета не разговаривал с Гвардиолой — последний раз они общались 15 февраля, когда "канониры" дома проиграли "горожанам" со счетом 1:3.

"Точная дата, когда мы общались последний раз? Наверное, когда мы последний раз играли с ними".

"Нет, с тех пор мы не разговаривали", — цитирует Артету Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2023 16:00

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  1. bes-ter 25.04.2023 16:25 # bes-ter
    Офигенные друзья.. артетка поймал звезду, до февраля наверное каждый день звонил.. момощи просил. Как решил самостоятельным стать - пошли ничейки
    .

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