Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо пропустит финал Кубка Англии, поставив интересы своей сборной выше интересов клуба.

Гарначо находится вне игры с безголевого матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в марте, когда он получил травму лодыжки.



Сейчас восстановление 18-летнего Гарначо уже находится в завершающей стадии, и Алехандро еще сыграет за команду Эрика Тен Хага в этом сезоне.



Однако финал против "Манчестер Сити" на "Уэмбли" 3 июня Гарначо, вероятно, пропустит. Как сообщает Daily Mail, это связано с тем, что Алехандро собирается выступить за юношескую сборную Аргентины на Чемпионате Мира U-20.



Юношеская сборная Аргентины U-20, возглавляемая бывшим полузащитником "Ливерпуля" Хавьером Маскерано, стартует на турнире матчем против Узбекистана 20 мая, а затем также сыграет в группе против Гватемалы и Новой Зеландии.



Если Гарначо вместе со своими сверстниками доберутся до 1/4 финала, то этот матч состоится для них в день финала Кубка Англии.