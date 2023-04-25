Артета подтвердил, что Салиба не сыграет с "Сити"

Наставник "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что защитник Вильям Салиба пропустит выезд к "Манчестер Сити".

"Арсенал" позволил своим соперникам забить девять голов в пяти матчах с тех пор, как Салиба получил травму спины в прошлом месяце. Восстановление Вильяма затягивается, и 22-летний француз пропустит не только выезд к "Сити" в среду вечером, но и дерби против "Челси" в следующий вторник.



"К сожалению, особого прогресса в случае с ним не наблюдается. Поэтому мы все еще ждем, все еще надеемся, но прошла очередная неделя, и он до сих пор не может тренироваться с командой".



"В данный момент мы не можем на него рассчитывать. Мы готовимся к этому матчу без него, да и следующий матч — это, наверное, слишком рано для него. На следующей неделе посмотрим", — цитирует Артету Evening Standard.



Еще одной потерей "Арсенала" в матче против "Сити" может стать полузащитник Гранит Джака, который пропустил ничью 3:3 против "Саутгемптона" в прошлую пятницу из-за болезни.



"Надеюсь, Джака сможет тренироваться сегодня, он все еще под вопросом. Остальные в порядке", — добавил Артета.