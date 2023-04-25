Артета не считает матч против "Сити" определяющим

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что матч против "Манчестер Сити" не решит судьбу титула Премьер-Лиги.

"Арсеналу" предстоит совершить выезд на "Этихад", опережая "Сити" по набранным очкам, но уступая по потерянным.



Артета чувствует, что его команда хочет вернуться домой с победой, однако Микель совершенно не рассматривает предстоящий матч в качестве определяющего.



"Если мы выиграем завтра вечером, мы не выиграем лигу. Это слегка изменит процент вероятности, но после останется еще пять матчей, и это будет очень непросто".



"Мы хотели максимально приблизиться к уровню "Сити", и мы идем нога в ногу с ними. Определит ли выезд на "Этихад" наш сезон? Ответ "нет".



"Огромное значение имеет настрой. Конечно, мы обладаем верой. Когда я смотрю, как они тренируются, как они реагируют на неудачи, какое настроение в раздевалке, как они сражаются друг за друга, я вижу, что мы действительно это хотим".



"Завтра вечером мы это покажем. Мы должны показать правильную игру в правильный момент, и она должна быть идеальной, потому что этот уровень требует абсолютного совершенства", — цитирует Артету Sky Sports.