МЮ манит Кейна зарплатой в 300,000 фунтов в неделю

"Манчестер Юнайтед" готов увеличить в полтора раза зарплату нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, если тот согласится перейти в клуб с "Олд Траффорд".

Кейн, которому в июле исполнится 30 лет, является целью номер один "Юнайтед" по укреплению позиции нападающего, хотя "красные дьяволы" осознают сложность и дороговизну этого трансфера.



Сейчас Кейн получает в "Тоттенхэме" 200,000 фунтов в неделю, однако "Юнайтед" готов предложить капитану сборной Англии контракт с зарплатой в 300,000 фунтов каждые семь дней, сообщает The Sun.



Точно такую же зарплату "Юнайтед" предлагает своему нападающему Маркусу Рэшфорду, от действующего контракта которого остается только один год.



Таким образом, Кейн и Рэшфорд могут стать самыми высокооплачиваемыми игроками команды Эрика Тен Хага в следующем сезоне. Голкипер Давид Де Хеа, который сейчас получает 375,000 фунтов в неделю, сможет остаться в "Юнайтед" только со значительным понижением зарплаты.