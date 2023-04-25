Агбонлахор предсказывает "Арсеналу" разгром от "Сити"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор предсказал "Арсеналу" разгромное поражение от "Манчестер Сити" в среду вечером.

В прошлую пятницу "Арсенал" был вынужден довольствоваться ничей 3:3 против последней команды Премьер-Лиги в лице "Саутгемптона", и Агбонлахор считает, что с такой игрой у "канониров" нет никаких шансов на "Этихад".



"Во-первых, то, как они собрались в кучу, было нелепо. Зинченко, сосредоточься на своей игре. Ты собираешь игроков в кучу вместо того, чтобы опекать своего соперника. Третий гол, который случился после стандарта, на тебе, потому что ты упустил своего соперника".



"А Роб Холдинг — это игрок уровня Чемпионшипа, на мой взгляд. Недостаточно хорош, чтобы быть третьим выбором в команде, которая хочет завоевать титул".



"С момента травмы Салиба они пропустили девять голов в пяти матчах. Три ничьи подряд — это не чемпионская форма".



"Виейра недостаточно хорош, он выглядит потерянным. Габриэль выглядит сомнительно и всегда готов ошибиться. Жезус завершал атаки шокирующим образом. Томас Партей тоже был плох, ошибаясь при легких передачах".



"Думаю, "Манчестер Сити" в их нынешней форме забьет три-четыре гола этому "Арсеналу", я правда так думаю".



"Гвардиола выставит Махреза или Бернарду Силву против Зинченко, а Холанд уже сейчас говорит в раздевалке: "Парни, не могу дождаться, когда сыграю против Холдинга и Габриэля", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.