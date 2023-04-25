Агбонлахор предсказывает "Арсеналу" разгром от "Сити"
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор предсказал "Арсеналу" разгромное поражение от "Манчестер Сити" в среду вечером.
В прошлую пятницу "Арсенал" был вынужден довольствоваться ничей 3:3 против последней команды Премьер-Лиги в лице "Саутгемптона", и Агбонлахор считает, что с такой игрой у "канониров" нет никаких шансов на "Этихад".
"Во-первых, то, как они собрались в кучу, было нелепо. Зинченко, сосредоточься на своей игре. Ты собираешь игроков в кучу вместо того, чтобы опекать своего соперника. Третий гол, который случился после стандарта, на тебе, потому что ты упустил своего соперника".
"А Роб Холдинг — это игрок уровня Чемпионшипа, на мой взгляд. Недостаточно хорош, чтобы быть третьим выбором в команде, которая хочет завоевать титул".
"С момента травмы Салиба они пропустили девять голов в пяти матчах. Три ничьи подряд — это не чемпионская форма".
"Виейра недостаточно хорош, он выглядит потерянным. Габриэль выглядит сомнительно и всегда готов ошибиться. Жезус завершал атаки шокирующим образом. Томас Партей тоже был плох, ошибаясь при легких передачах".
"Думаю, "Манчестер Сити" в их нынешней форме забьет три-четыре гола этому "Арсеналу", я правда так думаю".
"Гвардиола выставит Махреза или Бернарду Силву против Зинченко, а Холанд уже сейчас говорит в раздевалке: "Парни, не могу дождаться, когда сыграю против Холдинга и Габриэля", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.
25.04.2023 11:00
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Последние комментарии:
Надо просто ставить Уайта в центр на некст матч, на фланг пох кого, того же Тирни на деф. Сити конечно фовариты, но всякое может случиться, посмотрим. Поражение это сразу выход из борьбы за чашку, ничья оставит нас в гонке.
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Да и хсн. Задача на сезон выполнена
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Да, Холдинг в центре это беда. Мало того, что он не тянет, они с Магальяешем не видят друг-друга на поле... Холланд продавливает такую оборону в разминочном темпе... Предсказуемый спад, в АПЛ стабильно пройти сезон в лидерах с одним составом нереально.
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Артете походу неудобно за 35 миллионную покупку Виейра, поэтому выпускает его против аутсайдеров, но он и там никакой. Иначе его старт при здоровом Троссаре с Саутом объяснить не могу.
Четко разложил все Агбон, думаю так и будет.
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Ему виднее)
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По фактам разъебал. Респект
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Все по делу!
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