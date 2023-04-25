Лукаку подтвердил, что хочет остаться в "Интере"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку заявил, что не хочет возвращаться в "Челси" после окончания этого сезона.

В этом сезоне Лукаку борется с травмами и отметился только пятью голами в рамках Серии А, и босс "Интера" Беппе Маротта уже дал понять, что летом Ромелу вернется в "Челси".



Однако 29-летний бельгиец, чей контракт с "синими" рассчитан до 2026 года, по-прежнему надеется, что два клуба придут к компромиссу, который позволит ему остаться в Италии.



"У меня превосходные отношения с фанатами, и я всегда стараюсь изо всех сил ради "Интера", потому что именно таким образом мы выиграли Серию А два года назад. Клуб позволил мне стать тем, кем я являюсь сегодня".



"Хочу ли я остаться? Да, но послушайте, что говорю. Моя цель — стараться изо всех сил ради "Интера", — цитирует Лукаку Evening Standard.