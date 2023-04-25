"Боруссия" заинтересована в Галлахере

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Конору Галлахеру.

Блестяще отыграв прошлый сезон за "Кристал Пэлас" на правах аренды, Галлахер пока не смог в полной мере заявить о себе в родном клубе.



В этом сезоне Премьер-Лиги Галлахер отметился только 12 появлениями в стартовом составе "Челси", забив два гола и отдав одну результативную передачу.



Как утверждает Sky Sport Germany, Конор открыт к уходу из "Челси" грядущим летом, и "Боруссия" является одним из клубов, заинтересованных в 23-летнем игроке сборной Англии.



Впрочем пока "Боруссия" лишь наблюдает за ситуацией вокруг Галлахера и не вступала в переговоры о покупке Конора, который оценивается в 45 миллионов фунтов.



Добавим, ранее Галлахера также сватали в "Ливерпуль" и "Вест Хэм".