Видич рассказал, что мог перейти в "Ливерпуль" вместо МЮ

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич рассказал, что мог перейти в "Ливерпуль" вместо "красных дьяволов".

Переход Видича из московского "Спартака" за 7 миллионов фунтов в январе 2006 стал большой трансферной удачей для "Юнайтед", где Неманья завоевал пять титулов Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов и три Кубка Англии.



Однако судьба Видича могла сложиться иначе. "Ливерпуль" раньше проявил интерес к сербскому защитнику, но в какой-то момент Рафаэль Бенитес, тогда тренировавший "красных", перестал выходить на связь.



"Помню, первый контакт между мной и клубом (МЮ) случился в декабре 2005. Но "Ливерпуль" тоже общался со мной в то время. Я разговаривал с Рафой Бенитесом, и он был одним из первых, кто связался со мной, когда я оказался в "Спартаке".



"Вообще-то, с ним разговаривала моя жена Ана, потому что мой английский был не на высоте".



"Он спрашивал, хочу ли я отправиться в Англию и тому подобное. Все было замечательно. И затем он не перезванивал мне две или три недели!"



"Естественно, Ферги участвовал в процессе. Он позвонил и сказал: "Я следил за тобой последние шесть месяцев или год, и мне нравится, как ты играешь. Думаю, ты хорошо подойдешь нашему клубу. Хочешь перейти?"



"Я ответил "конечно", а он ответил: "Все будет улажено". Через неделю я оказался в Манчестере", — сообщил Видич ютуб каналу Рио Фердинанда.