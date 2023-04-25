"Арсенал" и "Ньюкасл" следят за Рафиньей
"Арсенал" и "Ньюкасл" следят за ситуацией вокруг вингера "Барселоны" Рафиньи.
Рафинья только в августе прошлого года перебрался в "Барселону" из "Лидса" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов, отвергнув интерес "Арсенала" и "Челси".
В данный момент "Барселона" испытывает огромные финансовые проблемы и в качестве одного из решений рассматривает продажу Рафиньи, который до сих пор не закрепился в стартовом составе команды Хави.
Как утверждает Daily Mail, "Арсенал" и "Ньюкасл" были бы заинтересованы в 26-летнем бразильце, если тот захочет вернуться в Премьер-Лигу, где он провел два успешных сезона.
25.04.2023 07:00
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