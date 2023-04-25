Почеттино хочет сделать ставку на доморощенных талантов в "Челси"

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино сказал "Челси", что хочет сосредоточиться на доморощенных талантах, если получит работу на "Стэмфорд Бридж".

Согласно свежим слухам в прессе, Почеттино находится на пороге назначения главным тренером "Челси". Единственная интрига заключается в том, приступит к работе Маурисио летом или уже сейчас сместит временщика Фрэнка Лэмпарда.



По информации The Times, после состоявшихся в понедельник переговоров Почеттино ожидает, когда "Челси" пришлет ему предложение о контракте.



При этом Маурисио уже обсудил с боссами "Челси" кадровый состав своего тренерского штаба и изменения, которые он бы хотел осуществить в отношении команды.



В данный момент первая команда "Челси" насчитывает свыше 30 игроков, и для Почеттино это чересчур. Маурисио хочет создать свою культуру, опираясь на костяк из доморощенных игроков.



Учитывая предпочтения Почеттино, можно ожидать, что "Челси" активизируется в переговорах с полузащитником Мейсоном Маунтом о новом контракте. Также можно исключить продажу перспективного защитника Леви Колуилла, который на этот сезон арендован "Брайтоном".



Издание добавляет, что Почеттино не страшит перспектива неучастия в еврокубках на будущий сезон. У Маурисио просто будет больше времени на работу с игроками на тренировках.