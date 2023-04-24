Мэйтланд-Найлс не вернется в "Арсенал"

Полузащитник "Саутгемптона" Эйнсли Мэйтланд-Найлс подтвердил, что его карьера в "Арсенале" окончена.

На этот сезон "Арсенал" отправил Мэйтланд-Найлса в аренду в "Саутгемптон" и по-прежнему сохраняет опцию продления контракта Эйнсли.



Однако "канониры" уже решили не пользоваться этой опцией, и после окончания сезона 25-летний англичанин сможет сам решить, куда он отправится.



"Это было замечательное приключение, но теперь оно закончилось. Это время, чтоб начать заново и найти новый дом".



"Я предвкушаю это, но в то же время мои мысли пока не совсем на этом — сейчас важно только то, что происходит с "Саутгемптоном".



"Я просто полностью сосредоточен на том, чтобы помочь нам избежать вылета, сохранять позитивный настрой каждый день и выигрывать матчи".



"Ближе к концу сезона я подумаю о своем будущем, но прямо сейчас я лишь сосредоточен на футболе и стоящей перед нами задаче".



"Саутгемптон" — отличный клуб, чтобы находиться здесь, прогрессировать и получать игровые минуты. Конечно, если они сделают мне предложение, я буду более чем счастлив остаться", — сообщил Мэйтланд-Найлс The Athletic.



Добавим, Мэйтланд-Найлс является продуктом академии "Арсенала", в систему которого он попал в шесть лет. После своего дебюта в 17-летнем возрасте Эйнсли сыграл 132 матча за "канониров".