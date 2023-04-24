Отец Рояла ожидает, что его сын покинет "Тоттенхэм"

Эмерсон Роял Отец и агент защитника Эмерсона Рояла ожидает, что его сын покинет "Тоттенхэм" грядущим летом.

Роял выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Барселоны" за 26 миллионов фунтов в августе 2021, но твердым игроком стартового состава до сих пор не стал.

Будущее 24-летнего бразильца оказалось под вопросом, когда в январе "шпоры" приобрели Педро Порро, и Эмерсон Зулу не думает, что его сын задержится в кризисном клубе Премьер-Лиги.

"Существует огромная вероятность, что Эмерсон покинет "Тоттенхэм".

"Мы убеждены, что это правильное время, чтобы совершить скачок побольше и отправиться в команду, которая сражается за трофеи. Думаю, он подходит гиганту вроде "Реала", — цитирует отца игрока Daily Mail.


Метки Роял, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 106

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ben-arfa 24.04.2023 22:13 # ben-arfa
    Пххахахххахха, чел в Тоттенхеме за целый сезон ничего не показал, а тут его батяня про Реал что-то лепит! Да даже трижды клятый Дани Роуз выступал за шпор лучше!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: