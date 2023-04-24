Отец Рояла ожидает, что его сын покинет "Тоттенхэм"

Отец и агент защитника Эмерсона Рояла ожидает, что его сын покинет "Тоттенхэм" грядущим летом.

Роял выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Барселоны" за 26 миллионов фунтов в августе 2021, но твердым игроком стартового состава до сих пор не стал.



Будущее 24-летнего бразильца оказалось под вопросом, когда в январе "шпоры" приобрели Педро Порро, и Эмерсон Зулу не думает, что его сын задержится в кризисном клубе Премьер-Лиги.



"Существует огромная вероятность, что Эмерсон покинет "Тоттенхэм".



"Мы убеждены, что это правильное время, чтобы совершить скачок побольше и отправиться в команду, которая сражается за трофеи. Думаю, он подходит гиганту вроде "Реала", — цитирует отца игрока Daily Mail.