Тен Хаг надеется на возвращение Варана к финалу Кубка Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг надеется, что защитник Рафаэль Варан вернется к финалу Кубка Англии против "Манчестер Сити".

Напомним, Варан получил травму лодыжки в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Севильи" 13 апреля. А на прошлой неделе появились слухи, что Рафаэль уже не сыграет в этом сезоне.



Накануне "Юнайтед" в серии послематчевых пенальти взял верх на "Брайтоном" и вышел в финал Кубка Англии, чем продлил свой сезон до 3 июня.



В интервью talkSPORT после воскресного матча на "Уэмбли" Тен Хаг подтвердил, что надеется на возвращение Варана к финалу.



"Возможно, раньше", — добавил Тен Хаг.