"Тоттенхэм" уволил Стеллини и назначит Мейсона

"Тоттенхэм" уволил своего временного тренера Кристиана Стеллини и поставил во главе команды Райана Мейсона.

Напомним, Стеллини принял управление первой командой "Тоттенхэма" после увольнения Антонио Стеллини менее месяца назад.



Под руководством Кристиана, который был ассистентом у Конте, "шпоры" демонстрировали скверный футбол, а накануне были разгромлены "Ньюкаслом" со счетом 6:1, первые пять голов пропустив уже в первую 21 минуту.



"Воскресная игра против "Ньюкасла" была полностью неприемлемой. Было опустошительно видеть это. Мы можем найти много причин, почему это произошло, и все мы — я сам, руководство, тренеры и игроки — должны разделить коллективную ответственность, хотя в конечном счете это моя ответственность", — сокрушается президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.



Таким образом, теперь Стеллини покидает "Тоттенхэм", а обязанности главного тренера переходят к бывшему полузащитнику "шпор" Мейсону, который ассистировал Кристиану.



Добавим, в официальном заявлении "Тоттенхэм" не уточняет, на какой назначается Мейсон, но можно предположить, что у Райана будет время до конца сезона.