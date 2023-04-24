Маунт встретился с Бели и обсудил новый контракт

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт возобновил переговоры о новом контракте, причем ведет их непосредственно с владельцев клуба Тоддом Бели.

Действующий контракт Маунта с зарплатой в 80,000 фунтов в неделю по-прежнему истекает в июне 2024, и ранее в этом сезоне стало известно, что переговоры Мейсона в "Челси" зашли в тупик.



"Челси" отказался повысить зарплату Маунта до уровня защитника Риса Джеймса, а это около 250,000 фунтов в неделю. Также у сторон возникли разногласия насчет срока нового контракта, имиджевых прав и прочих нюансов.



Однако The Athletic утверждает, что "Челси" не хочет терять своего воспитанника, пускай тот и не проходит в стартовый состав в последнее время. В минувшее время владелец "синих" Тодд Бели лично встретился с Мейсоном и объяснил свою позицию.



Вмешательство Боли повышает шансы на то, что Маунт останется в "Челси", однако в то же время Мейсон осведомлен о существующем к нему интересе со стороны "Ливерпуля", "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".