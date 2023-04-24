МЮ начал подготовительную работу к трансферу Кейна

"Манчестер Юнайтед" начал подготовительную работу к трансферу нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Как сообщает The Telegraph, "Юнайтед" планирует сделать предложение о покупке Кейна грядущим летом, и на "Олд Траффорд" крепнет ощущение, что Харри не будет продлевать свой истекающий через год контракт.



Продажа Кейна прямому конкуренту по Премьер-Лиге является кошмарным сценарием для президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви, однако "шпоры" будут рисковать потерей Харри бесплатно через год, если не пойдут на сделку с "Юнайтед".



"Юнайтед" не может позволить себе увязнуть в переговорах с Леви, поэтому "красные дьяволы" держат в уме ряд альтернативных целей, включая Виктора Осимхена из "Наполи".



Учитывая все это, "Юнайтед" решил заранее начать работу над поиском лучшего способа заполучить Кейна пораньше.



Ожидается, что Леви будет готов выслушать предложения по Кейну от 80 миллионов фунтов, но это касается только заграничных клубов, включая "Баварию". Для представителей Премьер-Лиги вроде "Юнайтед" цена будет выше — около 100 млн. фунтов.



В случае, если бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино возглавит "Челси", Кейн может стать целью для "синих", однако в данный момент трансфер Харри на "Стэмфорд Бридж" выглядит крайне маловероятным.