"Кристал Пэлас" предложил рекордный контракт Захе

Кристал Пэлас" предложил вингеру Уилфриду Захе новый контракт, который является рекордным в истории клуба с "Селхерст Парк".

Действующий пятилетний контракт Захи с зарплатой в 130,000 фунтов в неделю истекает в конце этого сезона, и ранее ожидалось, что Уилфрид покинет "Селхерст Парк" свободным агентом.



Однако The Guardian стало известно, что сейчас "Пэлас" предложил 30-летнему игрока сборной Кот-д'Ивуара новую сделку до июня 2027 с рекордной для своего клуба зарплатой в 200,000 фунтов неделю — или свыше 10 млн. фунтов в год.



Если Заха и свяжет свое будущее с "Пэлас", то хочет получить гарантии насчет амбиций "орлов" по попаданию в еврокубки. Также Уилфриду нужно знать, кто будет тренировать лондонскую команду в следующем сезоне.



В то же время Заха осведомлен об интересе к нему со стороны "Арсенала", "Челси", ПСЖ, "Баварии", "Ромы" и "Марселя". Вариант с переездом в Саудовскую Аравию Уилфрид не рассматривает.