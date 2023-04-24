Обамеянг — цель номер один "Барселоны" среди нападающих

"Барселона" сделала Пьер-Эмерика Обамеянга из "Челси" своей целью номер один на роль центрального нападающего.

Расставшись с "Арсеналом" в январе 2022, вторую половину прошлого сезона Обамеянг ярко отыграл за "Барселону", забив 13 голов в 24 матчах с учетом всех соревнований.



Летом "Барселона" продала Обамеянга в "Челси" за 10.3 млн. фунтов, однако Пьер-Эмерик практически не проявил себя у "синих", отличившись лишь трижды в 20 сыгранных матчах.



По информации Sky Sports, шорт-лист "Барселоны" содержит Роберто Фирмино из "Ливерпуля", Маркуса Тюрама из менхенгладбахской "Боруссии" и Виктора Роке из "Атлетико Паранаэнсе", но именно Обамеянг является целью номер один каталонского клуба среди форвардов.



Ожидается, что "Челси" не будет стоять у Пьер-Эмерика на пути — 33-летний габонец не входит в долгосрочные планы "синих".



Издание Daily Mail в свою очередь добавляет, что Обамеянг хочет вернуться в "Барселону", лично сообщив об этом своим бывшим партнерам по "Ноу Камп".