"Тоттенхэм" задумывается о расставании со Стеллини

Кристиан Стеллини "Тоттенхэм" задумывается о расставании со своим временным тренером Кристианом Стеллини, не дожидаясь окончания сезона.

Напомним, Стеллини принял управление первой командой "Тоттенхэма" в конце марта, когда "шпоры" уволили Антонио Конте, у которого Кристиан был ассистентом.

При Стеллини "Тоттенхэм" демонстрирует крайне сомнительный футбол, а сокрушительное поражение 6:1 от "Ньюкасла" накануне сделало "шпор" аутсайдером борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

По информации Sky Sports, сейчас боссы "Тоттенхэма" обсуждают между собой, должен ли Стеллини продолжить свою работу в остатке сезона.

Свой следующий матч — дома против "Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм" проведет уже в четверг вечером, и Райан Мейсон видится очевидным кандидатом на замену Стеллини, если тот все-таки уйдет.


Метки Стеллини, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2023 16:00

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  1. vagifspurs 24.04.2023 16:13 # vagifspurs
    Стеллини искренне старается что-то поменять, но уже поздно.. Хороший чел, но как главный тренер не того калибра.

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