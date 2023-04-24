"Тоттенхэм" задумывается о расставании со Стеллини

"Тоттенхэм" задумывается о расставании со своим временным тренером Кристианом Стеллини, не дожидаясь окончания сезона.

Напомним, Стеллини принял управление первой командой "Тоттенхэма" в конце марта, когда "шпоры" уволили Антонио Конте, у которого Кристиан был ассистентом.



При Стеллини "Тоттенхэм" демонстрирует крайне сомнительный футбол, а сокрушительное поражение 6:1 от "Ньюкасла" накануне сделало "шпор" аутсайдером борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



По информации Sky Sports, сейчас боссы "Тоттенхэма" обсуждают между собой, должен ли Стеллини продолжить свою работу в остатке сезона.



Свой следующий матч — дома против "Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм" проведет уже в четверг вечером, и Райан Мейсон видится очевидным кандидатом на замену Стеллини, если тот все-таки уйдет.