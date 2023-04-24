"Тоттенхэм" задумывается о расставании со Стеллини
"Тоттенхэм" задумывается о расставании со своим временным тренером Кристианом Стеллини, не дожидаясь окончания сезона.
Напомним, Стеллини принял управление первой командой "Тоттенхэма" в конце марта, когда "шпоры" уволили Антонио Конте, у которого Кристиан был ассистентом.
При Стеллини "Тоттенхэм" демонстрирует крайне сомнительный футбол, а сокрушительное поражение 6:1 от "Ньюкасла" накануне сделало "шпор" аутсайдером борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
По информации Sky Sports, сейчас боссы "Тоттенхэма" обсуждают между собой, должен ли Стеллини продолжить свою работу в остатке сезона.
Свой следующий матч — дома против "Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм" проведет уже в четверг вечером, и Райан Мейсон видится очевидным кандидатом на замену Стеллини, если тот все-таки уйдет.
24.04.2023 16:00
Просмотров: 528
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Стеллини искренне старается что-то поменять, но уже поздно.. Хороший чел, но как главный тренер не того калибра.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий